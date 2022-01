Gaat de werkdag jou niet snel genoeg en bieden de taken op werk geen uitdaging meer? Dan bestaat er een kans dat je last hebt van een bore-out. Zo herken je de signalen en kom je er weer uit.

"Een bore-out is eigenlijk verveling op werk", vertelt Wilmar Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. "Het is een langdurig gebrek aan stimulatie op de werkvloer en dus onvoldoende uitdaging." Dit zorgt ervoor dat de werknemer zich gaat vervelen en uiteindelijk veel werklust verliest.

De symptomen van een bore-out lijken erg op een burn-out. Denk aan stress, hoofdpijn, moeheid of hartkloppingen. Bore-outcoach Marianne Kremer legt uit: "Een burn-out ontstaat doordat het spreekwoordelijke elastiekje te lang onder hoogspanning staat. Bij een bore-out staat er lange tijd geen spanning op het elastiekje. Je bent dus onderprikkeld in plaats van overprikkeld. In beide gevallen vreet het energie."

“Iemand die elke dag dezelfde taken uitvoert en ‘het kunstje wel kent’ kan ook verveeld raken.” Wilmar Schaufeli

En alhoewel een burn-out en een bore-out dus op elkaar lijken, is het wel belangrijk om de juiste diagnose te stellen. Beide kennen namelijk een andere remedie. Kremer: "Bij een burn-out moet je rust pakken. Bij een bore-out moet je juist jezelf uitdagen en de prikkels opzoeken."

Het gevaar van het kunstje wel kennen

De werknemer kan zelf het best inschatten waar hij of zij last van heeft. "Het ligt aan de context. Je weet zelf wel of je je langdurig verveelt", zegt Schaufeli. En dit geldt niet alleen voor mensen die de hele dag uit het raam staren. "Iemand die elke dag dezelfde taken uitvoert en 'het kunstje wel kent' kan ook verveeld raken", vertelt de hoogleraar.

De oplossing ligt deels in het het privéleven. Dat kan je volgens Kremer zelf wat spannender maken. Bedenk bijvoorbeeld waar je als kind gelukkig van werd. "Vond je paardrijden vroeger helemaal geweldig? Pak die hobby dan weer op. Of wilde je op avontuur? Ga reizen. Op deze manier komt de werk-privéverhouding weer wat meer in balans."

Maar de belangrijkste levensverandering moet toch plaatsvinden op de werkvloer, vertelt Schaufeli. "Dit is de plek waar je de meeste uitdaging mist." Een mogelijke oplossing is van baan veranderen, maar praat wel eerst met je huidige werkgever. "Misschien kan hij of zij je uitdagendere taken geven of is er een andere functie die beter bij je past."

Naar een loopbaancoach of omscholing zoeken

Als dit niet mogelijk is of de baan te saai blijft, dan moet je verder kijken. Maar doe dit niet overhaast, zegt Kremer. "Onderzoek waar je passie ligt. Anders hou je dezelfde problemen bij je nieuwe baan."

Ga dus eerst naar een loopbaancoach of laat je bijvoorbeeld omscholen. "Dan heb je een doel in je leven en dus een nieuwe uitdaging. Tegelijkertijd staat je zelfontwikkeling centraal, waardoor je uiteindelijk voor een uitdagendere baan gaan", legt ze uit.

“Waar vroeger een diploma op mbo-niveau nodig was voor een functie, wordt nu een net afgestudeerde hbo'er ingeschakeld.” Wilmar Schaufeli

Dit advies geldt voor alle leeftijden. "Een bore-out kan altijd voorkomen worden", zegt Schaufeli. Bij jongeren kan de oorzaak zijn dat zij vaker onder hun niveau werken dan ouderen. "Waar vroeger een diploma op mbo-niveau nodig was voor een functie, wordt nu een net afgestudeerde hbo'er ingeschakeld."

Maar ook bij ouderen ontstaat er verveling op de werkvloer. "Als je twintig of dertig jaar dezelfde functie uitoefent, dan is het logisch dat de uitdaging ook verdwijnt."

Wie lijdt aan een bore-out, zal verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf in beweging moeten komen, zegt de hoogleraar. "Ga voor een verandering en blijf niet hangen in de slachtofferrol. Daar schiet niemand wat mee op."