Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Ezi Ovunda, paaldansinstructeur.

Ezi Ovunda Wat: Eigenaar paaldansstudio en paaldansinstructeur

Ruim elf jaar geleden nam een goede vriendin van Ezi Ovunda haar als introducee mee naar een dansles. En het was niet zomaar een dansles; op het programma stond paaldansen. "Ik had nooit gedacht dat ik paaldansen zo leuk zou vinden", zegt Ovunda, die daarvoor al zeven jaar als aerobicsinstructeur bij een sportschool werkte.

"Maar ik was meteen verkocht en begon na die les drie à vier keer per week te trainen. Eigenlijk vond ik in paaldansen de combinatie die ik al lang zocht; het hielp mij om kracht, flexibiliteit én zelfvertrouwen op te bouwen."

Leerlingen van 7 tot 25 jaar oud

Twee jaar later opende Ovunda haar eigen paaldansstudio in Zoetermeer: Sweetlake PDA. Volgens de paaldansinstructeur rustte er in die beginjaren nog een groter taboe op de paalsport. Mensen die weinig van paaldansen afweten, vinden de sport in eerste instantie vaak ordinair. Omdat ze het bijvoorbeeld alleen kennen uit stripclubs. Inmiddels is paaldansen echter steeds meer mainstream geworden.

Ovunda's jongste leerling is op dit moment 7 jaar oud, haar oudste leerling 25. Ook geeft ze groepsworkshops, aan bijvoorbeeld vriendengroepen. "Laatst had ik een hele studentenvereniging", zegt de paaldansinstructeur. "Hoewel dat ook veel lol maken is, beseffen al deze studenten al snel dat het ook vooral gewoon een full body work-out is. Het vergt kracht, lenigheid en acrobatisch vermogen."

Groeiende populariteit door tv-programma's

Tv-programma's zoals So You Think You Can Dance hebben volgens Ovunda bijgedragen aan de populariteit en acceptatie van de paaldanssport. Sinds een aantal jaar is de paaldansgemeenschap in Nederland dan ook aan het groeien. Ovunda merkt dat er steeds meer mensen met de sport in aanraking komen. Vooral bij de jongere generatie ziet ze veel meer starters; kinderen van basisschoolleeftijd, die als eerste sport al beginnen met paaldansen.

“Het is zeker niet de bedoeling om meteen extreme tricks te doen. Je moet eerst kracht opbouwen.”

"Iedereen kan leren paaldansen", stelt Ovunda. "Echt iedereen. Het enige dat je nodig hebt om te beginnen zijn motivatie en doorzettingsvermogen. Sommige trucs zal je pas na jaren onder de knie krijgen, andere moves leer je sneller." Het eerste dat haar cursisten leren, zijn zogeheten pole spins: hangend aan de paal rondjes draaien en andere oefeningen om de paal heen. "Het is ook zeker niet de bedoeling om meteen extreme tricks te doen. Je moet eerst kracht opbouwen."

'Als paaldanser ben je nooit uitgeleerd'

Wil je zelf beginnen met paaldansen? Dan adviseert Ovunda om in ieder geval wekelijks een les te volgen. "Wanneer je elke week komt, bouw je langzaam je kracht op en wordt je leniger." Omdat het een full body work-out is, is het volgens haar niet nodig om daarnaast nog een andere training te volgen. "Hoewel, yoga kan nooit kwaad als je je lenigheid wil bevorderen."

In de toekomst hoopt Ovunda haar studio nog verder uit te breiden en ook andere paaldansdocenten te gaan opleiden. "En natuurlijk werk ik door aan mijn eigen flexibiliteit. Er zijn nog een hoop extreme tricks die ik graag zou willen kunnen. Als paaldanser ben je nooit uitgeleerd."