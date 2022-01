In 2022 kampen veel bedrijven met een personeelstekort. Er staan heel veel vacatures open en er zijn weinig werkzoekenden. De kans op een nieuwe baan is dus relatief groot. Toch kan het slim zijn om juist nu bij je huidige werkgever te blijven.

"Laat je niet leiden door de huidige arbeidsmarkt", zegt hr-expert Diana van Asten. "In de zoektocht naar een nieuwe baan moeten jouw talenten en je werkplezier het uitgangspunt zijn. Niet de grote hoeveelheid openstaande vacatures."

Toch denken sommige mensen dat ze hun kans missen als ze nu niet van baan wisselen. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn ook best uitzonderlijk. Zo is de werkloosheid in Nederland sinds de eerste meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2003 nog nooit zo laag geweest. In het najaar van 2020 had 2,7 procent van de totale beroepsbevolking geen baan.

Daarnaast stonden in de afgelopen vijftig jaar tijd nog nooit zoveel vacatures open. In het derde kwartaal waren er voor elke honderd werklozen zo'n 126 openstaande vacatures beschikbaar, aldus het statistiekbureau. Toch hoeft niemand zich verplicht te voelen om nu van werkgever te veranderen. Er zijn ook voordelen als je nu blijft zitten waar je zit.

Doorgroeien binnen een bedrijf

De meeste mensen wisselen van baan, omdat ze ergens anders verder kunnen doorgroeien in hun carrière. Toch is jobhoppen niet de enige manier om dit te bereiken. "Vaak zijn er binnen je huidige baan voldoende mogelijkheden om door te groeien", zegt Van Asten. "Het gras is niet altijd groener aan de overkant."

Om hier achter te komen moet de werknemer zelf het initiatief nemen, vertelt de hr-expert. "Nieuwe kansen worden niet zomaar in je schoot geworpen." Het is dus slim om uit te zoeken wat er allemaal mogelijk is binnen je eigen bedrijf. "Misschien maak je sneller promotie dan je had verwacht of heeft de werkgever een vacature die precies bij je talenten past. Dan hoef je niet verder te zoeken bij een ander bedrijf."

Werknemers hebben nu een betere onderhandelingspositie

En ook voor betere arbeidsvoorwaarden hoef je niet per se naar een andere werkgever. Daar kun je vaak gewoon over onderhandelen, zeker nu er een krappe arbeidsmarkt is. Loopbaancoach Jessica den Ouden legt uit: "Door het personeelstekort kan de werknemer eisen stellen. Het is meestal moeilijker om nieuwe mensen te krijgen dan om iemand te behouden."

De werknemer heeft het dus voor het zeggen. Maar blijf hierin wel redelijk, adviseert de loopbaancoach. "Een winkelmedewerker kan lastig in de avonduren werken. Ook als hij dat heel graag zou willen." Onderzoek dus eerst welke opties je als werknemer hebt. "Bekijk bijvoorbeeld vacatures met een vergelijkbare functie. Bieden deze werkgevers betere arbeidsvoorwaarden? Dan kan je het gebruiken in de onderhandelingen", aldus Van Asten.

“Dat een baan écht bij je past, is veel belangrijker dan een beter salaris.” Jessica den Ouden, loopbaancoach

Haasten is niet nodig

Tot slot is het werkgeluk het allerbelangrijkste, zegt Den Ouden. "Dat een baan écht bij je past, is veel belangrijker dan een beter salaris. Haal je voldoende uitdaging uit je taken? En heb je leuke collega's? Blijf dan vooral zitten waar je zit." Van Asten legt uit dat een goed salaris op den duur ook went. "Mensen worden op de lange termijn gelukkiger van een prettige werkomgeving dan van een goed loonstrookje."

Wel adviseert Den Ouden om altijd het werkgeluk te blijven analyseren. "In januari 2022 kan je nog tevreden zijn, maar dit kan in april, juli of oktober veranderen." Van baan wisselen kan volgens de loopbaancoach het hele jaar door. Haasten is dus helemaal niet nodig. "Je kan ook nog in 2022, 2023 of 2046 van baan veranderen. Dit staat los van de krappe of ruime arbeidsmarkt."