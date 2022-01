Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Lauwrens IJsveld in Peru.

Wie: Lauwrens IJsveld

Lauwrens IJsveld Functie: eigenaar van bed and breakfast The Office

eigenaar van bed and breakfast The Office Waar: Arequipa, Peru

Arequipa, Peru In het buitenland sinds: 2021

Hoe ben je in Peru beland?

"Mijn vrouw komt hiervandaan en na een tijdje in Nederland te hebben samengewoond, besloten we om naar Peru te vertrekken. Het idee kwam van mij. Door een burn-out had ik een jaar thuis gezeten. Ik dacht: ik ben nu vijftig jaar, ga ik nog op zoek naar een nieuwe baan of zet ik mijn huis te koop en bouwen we met de overwaarde een nieuw leven op in Peru?"

Waarom ben je een bed and breakfast gestart?

"Ik was projectleider in Nederland, maar hier waren geen soortgelijke banen voor mij. Toen zijn we net als veel andere Nederlanders in het buitenland een bed and breakfast begonnen. Ik ben nog benaderd door het tv-programma Ik Vertrek, maar het ging te goed bij ons, dan ben je niet interessant genoeg voor de kijkers. We hebben 'slechts' drie maanden verbouwd. We wachten wel sinds mei op onze verhuisdozen, maar voor de gasten is alles klaar."

“Soms ben ik wat direct in de manier waarop ik iets vraag, dan zie je ze wel kijken: wat een gekke Nederlander.” Lauwrens IJsveld

Hoe is het om eigenaar te zijn van een bed and breakfast?

"Ik vind het heel leuk om voor de gasten te koken. Ik heb ook een speciale buitenkeuken gebouwd, daar wordt het altijd heel gezellig. Mijn vrouw heeft een baan als docent, dus het is best druk. Straks krijgen we er nog een kamer bij, dan wordt het nog drukker."

Wat vind je van het leven in Peru?

"Ik kende het natuurlijk al wel, maar als je hier maar een paar weken zit ben je toch meer een toerist. Ik heb nu echt een eigen leven hier. We genieten momenteel volop van de zomer, het is elke dag zo'n 27 graden. De Peruanen zijn heel gastvrij en beleefd. Soms ben ik wat direct in de manier waarop ik iets vraag, dan zie je ze wel kijken: wat een gekke Nederlander. Maar ze het doen het dan wel voor je."

Waar moest je het meest aan wennen?

"Toen we gingen trouwen in Peru, werden we in het gemeentehuis van de ene naar de andere rij gestuurd. Je kunt bijna niets online regelen. Dan is het wel handig als je geduld hebt. Hetzelfde geldt voor afspraken maken. Als de tuinman zegt dat hij morgen komt, kan het zomaar zijn dat hij na twee weken nog niet is geweest. Daar moet je je bij neerleggen, het werkt in Peru gewoon anders dan in Nederland."

Wat vind je fijn aan het land?

"In Nederland zat ik niet voor niets met een burn-out thuis. Ik had altijd stress, de werkdruk was hoog en ik maakte extreem lange dagen. Je werkt hier een stuk relaxter. En we hoeven ook niet heel hard te werken om een lekker leven te leiden. Het leven is relatief goedkoop."

“Een tip: verhuis je huisdier nooit mee naar Peru.” Lauwrens IJsveld

Dus je voelt je er thuis?

"Ja. Ik heb het hier goed met mijn vrouw, haar twee kinderen en onze twee honden en de kat. Een tip: verhuis je huisdier nooit mee naar Peru. Wat een papierwerk en gedoe was dat. Ik mis mijn dochter wel, zij is in Nederland gebleven bij haar moeder. Ik probeer haar en mijn moeder zo vaak mogelijk op te zoeken."

Wat doe je graag in je vrije tijd?

"Afspreken met vrienden, wandelen, of eropuit gaan met de auto. Bijvoorbeeld richting de Colcakloof, een van de diepste kloven van de wereld. De condor vliegt daar rond. En de weg ernaartoe is een van de mooiste autoroutes van Peru om zelf te rijden."

Ga je ooit nog terug naar Nederland?

"Waarom zou ik hier nog weggaan? Ik dacht dat de heimwee naar Nederland groter zou zijn, maar dat valt ontzettend mee."