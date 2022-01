De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit, zegt het UWV in de spanningsindicator van afgelopen december. Er is een tekort aan personeel én er staan veel vacatures open. Het lijkt nu dus het ideale moment om van baan te wisselen.

Mensen veranderen niet zomaar van baan, vertelt arbeidsmarktdeskundige Hafid Ballafkih. "Pas wanneer werknemers ontevreden zijn over hun huidige baan, gaan ze verder zoeken. Eerder komt het niet bij hen op." Toch moet de economie ook meezitten. "In een recessie blijven mensen zitten waar ze zitten. Zelfs als ze niet tevreden zijn met hun huidige werk."

Tegenwoordig doet de economie het prima en is de arbeidsmarkt ideaal voor jobhoppers. In het derde kwartaal van 2021 nam het aantal vacatures met 13 procent toe ten opzichte van het kwartaal ervoor, blijkt uit cijfers van het UWV.

Daarnaast was het aantal vacatures 75 procent groter dan in 2020. Dit was vooral het geval in de industrie, de bouw en het transport. Ook installateurs, ICT'ers en zorgmedewerkers zijn in trek.

“Als je ongelukkig bent, dan zijn er nu voldoende kansen om een andere baan te zoeken.” Diana van Asten, hr-expert

Betere onderhandelingspositie

Dit is goed nieuws voor iedereen die in dezelfde sector wil blijven werken. Ballafkih: "Nu heb je de kans om over je arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, mits daar in de cao ruimte voor is."

Door het grote aantal vacatures is het nu heel eenvoudig om banen met elkaar te vergelijken. "Misschien biedt een ander bedrijf uit de regio wel een hoger salaris voor dezelfde functie. Dat is nu makkelijk te achterhalen", zegt hr-expert Diana van Asten. Deze informatie kun je eventueel ook gebruiken in de onderhandelingen bij je nieuwe werkgever.

De krappe arbeidsmarkt valt ook positief uit voor mensen die een carrièreswitch willen maken. Zo staan bijvoorbeeld bedrijven in de techniek nu eerder open voor kandidaten uit andere werkvelden. Nieuwe werknemers kunnen zich vaak op kosten van het bedrijf laten omscholen in een werk-leertraject. Dit komt volgens Ballafkih in tijden van recessie niet voor.

'Laat je nooit leiden door een beter salaris'

Toch moeten mensen zich niet laten opjagen door de krappe arbeidsmarkt, zegt Van Asten. "Het belangrijkste is om te kijken of je nog gelukkig bent in je baan." Je moet je bijvoorbeeld nooit laten leiden door een beter salaris. De randvoorwaarden, zoals gezellige collega's of een korte reistijd, zijn op de langere termijn veel belangrijker.

Van Asten: "Uiteindelijk wen je aan een goed salaris. Je wordt er op de langere termijn niet gelukkig van. Dit gebeurt wel als er voldoende uitdaging is op je werk of wanneer het contact met de collega's fijn is."

Wanneer je jezelf niet meer in dit beeld herkent, dan moet je volgens de hr-expert verder zoeken. "Als je ongelukkig bent, dan zijn er nu voldoende kansen om een andere baan te zoeken. Een baan waar je talenten wél tot hun recht komen."