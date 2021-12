Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Sophie Scheltema in Dubai.

: Dubai, Verenigde Arabische Emiraten In het buitenland sinds: 2020

Hoe ben je in Dubai terechtgekomen?

"Mijn vriend kreeg hier een baan en het leek mij meteen leuk om mee te gaan. Mijn vader heeft vroeger voor zijn werk in Jordanië gezeten. Het Midden-Oosten heeft mij ook altijd getrokken. Toen bleek dat ik mijn werk prima vanuit Dubai kan doen, want Ebury is een internationaal bedrijf en heeft hier een kantoor. De transitie naar een ander land ging vrij makkelijk; ik hoefde alleen een nieuwe laptop op te halen."

Waar moest je het meest aan wennen?

"Dubai is een relatief grote stad, maar de afstanden blijven goed te doen omdat je overal met de auto kunt komen. De stad is ingericht op autoverkeer. Dat is heel fijn."

Hoe is het contact met de bevolking?

"De bewoners zijn heel vriendelijk en hartelijk, maar er wonen hier meer migranten dan Emiraten. Ik denk dat de verhouding 80/20 is. Er komen in de stad veel culturen samen: Libanezen, Europeanen, Australiërs. Dat maakt dat je als vrouw echt niet gesluierd over straat hoeft. Ik vind het wel zo respectvol om niet in een kort jurkje rond te lopen, maar het gebeurt wel."

En op kantoor ben je inmiddels ook gewend?

"Ja. Ik ga er nu zo'n drie dagen per week heen. Het kantoor is net als in Nederland heel modern en het personeel is een weerspiegeling van de mensen die hier wonen. Een mengelmoes dus, en dat vind ik heel leuk. Ik ben inmiddels aardig hecht met mijn collega's. We hebben net een bijzonder kerstdiner gehad op Palm Island. Iedereen is zonder familie naar Dubai gekomen, dus dat schept toch een band."

Dus je hebt het goed naar je zin.

"Absoluut, het is een groot avontuur. Natuurlijk mis ik mijn vrienden en familie wel, maar je bent ook weer zo in Nederland: het is maar zes uur vliegen. De Hollandse gezelligheid hoef ik hier bovendien niet te missen. Er is een hotel met een Nederlandse manager en daar konden we laatst bitterballen krijgen bij het kijken van de Formule 1-ontknoping. Wat ik wel mis is even het park of bos inlopen voor wat koele frisse lucht. Of even naar de Albert Heijn om de hoek lopen."

Wat doen jullie graag in het weekend?

"We gaan vaak naar het strand of voor een dagtrip meer landinwaarts, richting Oman. Daar heb je prachtige bergen waar je kunt hiken. En we vinden het leuk om nieuwe tentjes te ontdekken in de stad, want je hebt hier veel goede restaurants. Ik heb het idee dat sommige mensen door foto's op Instagram denken dat er alleen maar gefeest wordt in Dubai. Maar er is zoveel meer te doen, er wordt bijvoorbeeld ook veel gesport. Dat wist ik zelf ook niet voor ik hier kwam. "

Hoelang blijven jullie nog?

"Ik verwacht dat we hier de komende vijf jaar nog wel zitten. We hebben geen eindtijd, zoals veel andere expats wel hebben. Ik wil oud worden in Nederland, maar ik vind het nu nog heel leuk en misschien verhuizen we hierna nog naar een ander land. Ik heb als kind in het buitenland gewoond en dat was heel leerzaam, dus het zou heel mooi zijn als ik dat later mijn eigen kinderen ook zou kunnen meegeven."