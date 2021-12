Een relatiebreuk heeft vaak de nodige impact. Er komt een hoop regelwerk bij kijken en het hakt er emotioneel in. Hoe kun je voorkomen dat je werk eronder lijdt?

"Een relatiebreuk is zo'n ingrijpende gebeurtenis, natuurlijk heeft dat invloed op je werk", zegt Jessica Torrente, directeur en psycholoog bij PSION. "Alle stabiele factoren schudden op hun grondvesten. Je leven wordt op de kant gegooid, los van de rol die je hebt in die breuk."

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat mensen die net uit een scheiding komen vaker psychisch vermoeid zijn door het werk en vaker verzuimen van werk dan werkenden die samen zijn.

Mensen krijgen bij een scheiding te maken met veel druk, zegt Torrente. "Regeldruk, financiële druk, maar ook emotionele druk. Denk aan een schuldgevoel naar je kinderen en: wat vindt mijn omgeving hiervan? Mensen hechten waarde aan het gelukkige plaatje. Het is al zo beladen en dan denken ze vaak dat hun werkgever daar geen last van mag hebben."

'Iedereen verwerkt een relatiebreuk anders'

PSION werkt samen met bedrijven om werkenden die uitvallen of dreigen uit te vallen, te helpen. Als een werknemer aangeeft hulp te willen, wordt er op kosten van de werkgever een afspraak gepland met een psycholoog. In het gesprek wordt bekeken hoe iemand het beste kan blijven functioneren of weer kan terugkeren.

Torrente: "We bespreken wat ze wel en niet willen. Mensen krijgen vaak de vraag hoe het met ze gaat, wat heel aardig is, maar zien werk juist als afleiding en willen het er daar liever niet over hebben."

Iedereen verwerkt een relatiebreuk anders, benadrukt ze. "De een zit compleet in zak en as. De ander is juist heel praktisch ingesteld en wil doorleven, maar heeft geen plaats voor emoties. Dat breekt iemand ook een keer op."

“Wij proberen als werkgever heel open te zijn en de drempel laag te leggen om dit soort dingen te bespreken.” Susanne Hamelink, ManpowerGroup Nederland

Kopje koffie in de koffiecorner is weggevallen

Susanne Hamelink is Directeur People & Culture bij ManpowerGroup Nederland en krijgt zo nu en dan te maken met een werknemer die in scheiding ligt. "We proberen juist preventief actie te ondernemen", geeft Hamelink aan. "Wij zijn een sociaal bedrijf, waarmee ik bedoel dat onze werknemers al van nature makkelijk met elkaar praten over sociale aspecten naast werkaangelegenheden."

Niet bij iedere organisatie zal dat even makkelijk gaan, onderkent ze. "Het is natuurlijk per branche verschillend, maar wij proberen als werkgever heel open te zijn en de drempel laag te leggen om dit soort dingen te bespreken. Al worden de onderlinge relaties nu wel bemoeilijkt door het vele thuiswerken. Het kopje koffie in de koffiecorner of het praatje tijdens de lunch valt weg."

“Zorg ook voor voor voldoende ontspanning.” Jessica Torrente, PSION

Wekelijks een een-op-eengesprek

Hamelink zorgt er bij haar bedrijf voor dat leidinggevenden in deze lastige coronatijd minstens één keer in de week een sociale call doen met leden van hun team. "Dan komen er soms best zware dingen ter sprake. Dat gesprek doen we daarom een-op-een. Het liefst spreken we elkaar in het echt, maar nu is het sneller bellen of videobellen. Als blijkt dat iemand ergens mee zit, kunnen we hulp inschakelen."

Ze heeft het idee dat het onderwerp scheiding door de coronacrisis meer naar voren komt in gesprekken. "We horen dat er door het vele thuiswerken meer schuringen en irritaties thuis voorkomen. Gelukkig is het praten over relatieproblemen al minder taboe dan vroeger, want het is belangrijk dat dit bespreekbaar wordt gemaakt."

Net een relatiebreuk achter de rug? Tips van psycholoog Jessica Torrente:

Praat erover. "Deel hoe het écht met je gaat. Het liefst natuurlijk met collega's die je vertrouwt en met je werkgever." Blijf voor jezelf zorgen. "Zorg ook voor voor voldoende ontspanning. Sporten is altijd een goede uitlaatklep." Zonder jezelf niet af. "Besteed aandacht aan je vrienden. Houd ook de relatie met je werkgever in stand." Denk niet dat je werk en privé strikt gescheiden kunt houden. "Dat is vrijwel onmogelijk."