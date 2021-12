Het verzuimpercentage ligt historisch hoog. Hoe komt het dat meer mensen zich ziek melden? En hoe voorkomen we dat? Humanresourcesdeskundige Sanne Quint legt het uit.

Normaal gesproken stagneerden de cijfers rondom het ziekteverzuim en ziekmeldingen altijd in november. Maar toen kwam de vierde coronagolf. Het ziekteverzuim liep afgelopen maand op tot een ongekend hoog percentage van 5,1 procent, blijkt uit onderzoek van ArboNed en HumanCapitalCare. Het aantal ziekmeldingen nam ten opzichte van oktober met 33 procent toe en ook dat is meer dan ooit tevoren.

Komen deze cijfers overeen met de praktijk?

"Zeker, de stijging in het aantal ziekmeldingen hebben we ook binnen hr gemerkt. De grootste stijging ontstond toen de 1,5 meter werd afgeschaft. We mochten weer bij elkaar komen en er vielen veel medewerkers uit met verkoudheidsklachten."

Nu is de 1,5 meter weer terug. Heeft de nieuwe lockdown effect op het ziekteverzuim?

"We houden nu weer afstand, dus mensen zullen minder snel verkouden of grieperig worden. Hier staat tegenover dat een nieuwe lockdown op psychisch niveau z'n tol eist. Wij horen bijvoorbeeld een schreeuw om hulp bij jonge werknemers binnen de mkb. Ze trekken een nieuwe lockdown geestelijk niet meer."

“We zien vooral bij jongere werknemers dat ze het sociale contact en de ondersteuning op de werkvloer missen.”

"Tot 14 januari moeten we weer thuiszitten en kunnen we na werktijd minder goed ontspannen. Meer mensen zullen zich ziek melden vanwege een burn-out, somberheidsklachten of omdat ze hun werk- en privébalans niet op orde krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat de cijfers even hoog blijven als tijdens de vierde golf in november."

Wat kan een werknemer doen om ziekteverzuim te voorkomen?

"Als je ziek bent, dan ben je gewoon ziek. Daar kunnen we kort over zijn. Wie niet kan werken door corona of griep, moet zich ziek melden. Maar als de klachten lichter zijn, is het belangrijk om te kijken naar wat er wél kan. Mag iemand niet naar kantoor komen door verkoudheidsklachten? Misschien kun je dan thuis een administratieve klus uitvoeren."

En wat als je in jouw beroep niet thuis kan werken?

"Thuiswerken is natuurlijk geen oplossing voor alle sectoren. Bij de zorg is het ziekteverzuim het hoogst, omdat zij niet kunnen en mogen werken met verkoudheidsklachten. Daarnaast is de stress in de zorg ook enorm hoog. Het is ook belangrijk om als werkgever te weten hoeveel je van je medewerkers kunt vragen."

Wat kan een werkgever doen om het ziekteverzuim omlaag te krijgen?

"Kijk goed naar de werknemers en ken het team. Een goede leidinggevende ziet vrij snel wanneer iemand slecht in zijn vel zit en is ook vaak in gesprek met het team. We zien vooral bij jongere werknemers dat ze het sociale contact en de ondersteuning op de werkvloer missen. Laat hen dan vaker op kantoor werken, als daar behoefte aan is. Ziekteverzuim voorkomen is vooral een kwestie van goed luisteren en openstaan voor oplossingen. Ga in gesprek met de werknemer en wacht niet tot het te laat is."