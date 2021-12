Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Chinello Ifebigh (46), knuffeltherapeut.

Baby's kunnen niet overleven zonder aanraking. Volwassenen eigenlijk ook niet heel goed. Huidhonger is inmiddels een bekende term.

Volgens knuffeltherapeut Chinello Ifebigh is het een fenomeen van welvarende landen. "In Nigeria, waar ik geboren ben, heb je misschien wel armoede in materiële zin. Maar hier zie ik veel emotionele armoede. We zijn rijk, hebben vrijheden en uitstekende toegang tot gezondheidszorg. Maar er heerst een epidemie van eenzaamheid en depressie."

“Er zitten ook mensen bij die denken dat ik een verkapte sekswerker ben. Dan moet ik duidelijk maken dat dat absoluut niet de bedoeling is.”

Als kind had Ifebigh al tegen een van haar tantes geroepen: "Als ik groot ben, wil ik mensen gaan knuffelen." Toch belandde ze eerst in een heel ander beroep. Ze verkocht luxe conserven aan de restaurants van sterrenhotels.

Bijna had ze haar producten aan grote supermarktketens verkocht, maar gaandeweg kreeg ze een ingeving. "Ik dacht: waarom ben ik eigenlijk nog meer luxe aan het verkopen in een wereld waar al een overdaad aan luxe en materialisme is? Dat voelde niet goed." Ze besloot niet uit te breiden, en haar bedrijf een paar jaar later te verkopen.

Handen vasthouden of gewoon even praten

In de Verenigde Staten, waar knuffeltherapie al langer een bekend fenomeen is, volgde Ifebigh een opleiding voordat ze haar eigen knuffeltherapiepraktijk in Nederland opende. Volgens de therapeut is aanraking in onze maatschappij geseksualiseerd geraakt. "Men denkt dat er meteen iets uit moet voortvloeien, als volwassen mensen elkaar aanraken en knuffelen."

Die gedachte werpt volgens haar barrières op. "Uiteraard heb ik het hier niet over grensoverschrijdende aanrakingen. Maar over natuurlijk en wederzijds contact tussen mensen." Wederzijdsheid is ook van groot belang in haar praktijk.

Alle aanrakingen die plaatsvinden worden onderling afgestemd. "Sommige mensen hebben al genoeg aan handen vasthouden", vertelt Ifebigh. "Anderen willen geknuffeld of getroost worden, of gewoon even praten. Het belangrijkste is dat de cliënt zelf leert zijn behoefte te onderkennen en duidelijk aan te geven aan welke aanraking behoefte is."

Veel mannen als cliënt

Voordat de therapie begint, gaat elke nieuwe cliënt door een screeningsproces. Ifebigh: "Er moet een klik zijn tussen ons en mensen moeten begrijpen hoe ik te werk ga. Er zitten ook mensen bij die denken dat ik een verkapte sekswerker ben. Dan moet ik duidelijk maken dat dat absoluut niet de bedoeling is."

“We leren jongens dat ze stoer en hard moeten zijn, terwijl ze net als elk ander mens zachtheid en aanraking nodig hebben.”

Onder haar cliënten zijn vooral veel mannen. "Van vrouwen wordt het meer geaccepteerd als zij ook als volwassene emotioneel en aanrakerig zijn", legt Ifebigh uit. "Mannen worden na hun kindertijd al snel niet meer platonisch aangeraakt en geknuffeld. We leren jongens dat ze stoer en hard moeten zijn, terwijl ze net als elk ander mens zachtheid en aanraking nodig hebben."

Stapsgewijs vertrouwen krijgen in aanrakingen

Naast eenzame mensen ziet de knuffeltherapeut bijvoorbeeld ook vrouwen met een geschiedenis van seksueel misbruik of mensen met een trauma. "Zij komen bij mij om op een veilige en stapsgewijze manier weer vertrouwen te krijgen in aangeraakt worden."

Ifebigh krijgt meer dan eens te horen dat mensen het gek vinden dat ze betaald krijgt om te knuffelen. "Misschien is dat ook wel zo", zegt ze. "Maar dat neemt niet weg dat er behoefte aan is. Hopelijk gaan we in de toekomst eenzaamheid bestrijden en meer genegenheid tonen naar elkaar toe."