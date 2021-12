Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Anne-Marije Middag in Turijn (Italië).

Waar ben je precies in Italië?

"Ik zit nu in de heuvels net buiten Turijn. Hier runt mijn vriend een bed and breakfast. Maar de meeste tijd wonen we in de stad. Er is hier net heel veel sneeuw gevallen."

Wat voor werk doe je?

"Ik werk op particuliere scholen waar ik Engelse les geef door middel van beeldende vorming. Dat doe ik als freelancer. Ook maak ik muurschilderingen en schilderijen. Het was lastig om aan een baan te komen toen ik hier kwam, want ik kende de taal niet. Via via ben ik uiteindelijk aan dit werk gekomen."

Hoe ben je in Italië beland?

"Door de liefde. Ik heb mijn vriend in een restaurant in Waalwijk leren kennen, waar hij toen werkte. Na anderhalf samen in Nederland te hebben gewoond, begon hij zijn familie in Italië en de bergen erg te missen. Hij wilde graag terug en ik dacht: waarom niet, het lijkt me een leuk land om in te wonen. We dachten dat we hier zo'n drie jaar zouden zijn, maar nu zijn we zeven jaar verder."

Dus het leven in Italië bevalt goed?

"Ja, ik heb het naar mijn zin. Het is zo fijn dat het hier zo vaak lekker weer is. Als ik van school naar school fiets, hoef ik niet na te denken over of het gaat regenen. Ik mis mijn familie en vrienden wel, maar Nederland niet zo. De Italiaanse leefstijl is een stuk relaxter, je zit hier veel minder vast in een structuur van allerlei afspraken. Dat was in het begin ook wel wennen. Ik stond regelmatig voor niets minutenlang op vrienden te wachten."

Je hebt naast je werk ook nog een eigen bedrijf. Hoe regel je dat?

"Op vrijdagen ben ik vrij en dan werk ik aan Afternoon Stories, een bedrijf in duurzame ansichtkaarten en behang dat ik samen met mijn vriendin Anne run. Omdat ik onze vriendschap niet wilde verliezen door mijn verhuizing, ben ik haar tekeningen gaan sturen die geïnspireerd zijn op het Italiaanse leven, van bijvoorbeeld bijzondere bomen en bloemen. Zo is onze kaartenlijn ontstaan. Ik wil ze ook hier gaan aanbieden, maar Italianen sturen elkaar gek genoeg geen kaartjes. We verkopen ze wel veel in de bed en breakfast."

"Omdat Anne en ik allebei een baan hebben, doen we alles voor het bedrijf buiten onze werkuren. Maar dat doen we graag: we willen dat ons bedrijf een succes wordt, zodat we uiteindelijk onze banen kunnen opzeggen."

Wat doen jij en je vriend om te ontspannen?

"Met de auto zit je zo in de bergen, dus we huren weleens een berghuisje met vrienden. Maar ontspanning ligt voor ons ook in heerlijk uit eten gaan, wandelen en naar musea gaan in de stad. Mijn vriend vindt het wel moeilijker een goede balans te vinden tussen werk en ontspanning, maar dat ligt er misschien ook aan dat Italiaanse mannen graag voor hun familie zorgen. Ik zeg weleens: 'Ik heb ook een baan, je hoeft niet altijd zo hard te werken.'"

"Het is hier wel lastig om goed te verdienen. Als ik in loondienst was gegaan, had ik maar rond de 7 euro per uur verdiend, veel minder dan wat je in Nederland krijgt."

Wil je ooit nog terug naar Nederland?

"Ik hou van dit land, maar als het aan mij ligt, wonen we over vijf jaar weer in de buurt van mijn familie. Maar dat is lastig zolang mijn vriend hier een eigen bedrijf heeft. En het loopt ook ontzettend goed, dat gun ik hem ook."