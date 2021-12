Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Rachel van Dijk (44), gastouder.

Wie: Rachel van Dijk

Rachel van Dijk Wat: Gastouder

Gastouder Past momenteel op: Vijf kinderen tussen twee en zeven jaar oud

Dagelijks komen er vijf kinderen over de vloer bij Van Dijk. Sommigen zijn Nederlands, sommigen zijn Pools. Van Dijk is gastouder en verzorgt buitenschoolse opvang in haar eigen, huiselijke omgeving. "Ik denk dat dat ook is waarom veel van de ouders kiezen voor een gastouder in plaats van een grote kinderopvang", zegt Van Dijk. "De kindjes draaien hier gewoon mee met het gezinsleven. Het is een kleinere groep en het contact is persoonlijk, omdat er een vaste verzorger is."

“Misschien is het ouderwets, maar ik denk dat het heel veel rust geeft om structuur te hebben.” Rachel van Dijk, gastouder

Van Dijk werd negentien jaar geleden gastouder. "Het ging eigenlijk geleidelijk", vertelt ze. "Ik paste al regelmatig op kinderen van vrienden en familie en op een dag zei iemand tegen me dat ik een goede gastouder zou zijn." Omdat Van Dijk ook niet geheel tevreden was in haar vorige baan in de financiële administratie, besloot ze over te stappen naar dit werk.

Werken volgens de principes rust, reinheid en regelmaat

Er is volgens Van Dijk wel het een ander nodig om een goede gastouder te zijn. "Je moet veel geduld hebben en de tijd nemen om elk kind te leren kennen. Waar heeft het behoefte aan? Hoe herken je dat? Wat is het dagritme van het kind?" Van Dijk hecht veel waarde aan rust, reinheid en regelmaat. "Misschien is het ouderwets, maar ik denk dat het heel veel rust geeft om structuur te hebben."

Buiten de structuur van vaste dutjes en hapjes, mogen de kinderen bij Van Dijk echter vaak doen waar ze zelf zin in hebben. Het enige wat kinderen bij haar 'moeten', is luisteren en lief zijn voor anderen. "Op school of op de peuterspeelzaal moeten ze vaak al zo veel. Ik merk dat de kinderen daar soms overweldigd door zijn. Bij mij mogen ze daarom gewoon zelf kiezen wat ze willen doen. Een activiteit als kleuren of knutselen is hier nooit verplicht."

Bijstaan in de persoonlijke ontwikkeling

Bij haar opvang spelen kinderen van verschillende leeftijden allemaal met elkaar. "Je ziet ook dat de oudere kinderen dingen die ze zelf onder de knie krijgen weer leren aan de jongere kinderen. Dat is fantastisch."

“Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat een kind zich hier helemaal thuisvoelt en zichzelf kan ontwikkelen tot zijn eigen ik.” Rachel van Dijk, gastouder

Volgens Van Dijk speel je als gastouder een belangrijke rol in het leven van de kinderen. "Naast dat je ze verzorgt, ben je er ook om hen bij te staan in hun persoonlijke ontwikkeling. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat een kind zich hier helemaal thuisvoelt en zichzelf kan ontwikkelen tot zijn eigen ik."

De kinderen bij haar op de opvang hebben allemaal verschillende achtergronden en karakters. Van Dijk ziet het als haar taak om te blijven benadrukken dat ze, ondanks alle verschillen, ook allemaal gelijken zijn. "Ik ontvang elk kind met open armen en neem de tijd om hen te laten wennen aan mij en deze omgeving. Als ze weer bij me komen, vraag ik altijd meteen hoe hun dag is geweest en vertel ik dat ik het fijn vind dat ze weer bij mij zijn."