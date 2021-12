Hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende functies in Nederland precies? Deze week nemen we het salaris van callcentermedewerkers onder de loep.

Ben je je pakje kwijt, wil je een kledingstuk ruilen of wil je van zorgverzekeraar switchen? Grote kans dat je uitkomt bij een callcentermedewerker. Ze praten acht uur per dag met klanten die dikwijls boos of ontevreden zijn. Voor veel bedrijven zijn ze een onmisbaar aanspreekpunt. Maar wat verdienen callcentermedewerkers eigenlijk?

Wat verdien je als je net begint?

Net iets meer dan het minimumloon, 1,5 procent meer om precies te zijn. En van alle callcentermedewerkers valt 70 tot 75 procent onder dat startsalaris, vertelt vakbondsbestuurder Elly Heemskerk van de FNV. "Bij een fulltime dienstverband ontvang je maandelijks 1.727 euro bruto, waar je als je geluk hebt 1.400 euro netto van overhoudt."

“Callcentermedewerkers zitten qua salaris aan de onderkant van de markt.” Elly Heemskerk, vakbondsbestuurder FNV

Het bruto uurloon is 9,97 euro. "Callcentermedewerkers zitten qua salaris aan de onderkant van de markt, terwijl het hartstikke goed gaat met de branche", zegt Heemskerk. "Met de lockdown ging iedereen massaal online bestellen, bankzaken regelen, prik- en vaccinatieafspraken maken; al die telefoontjes komen terecht bij die facilitaire callcenters."

De mensen aan de telefoon zijn doorgaans medewerkers van grote contactcenters als Teleperformance, Webhelp en Yource, maar worden ingehuurd door bekendere bedrijven als bol.com en de GGD.

Hoe maak je stappen?

Als je een jaar lang heel goed je best hebt gedaan en twee goede beoordelingen hebt gekregen, krijg je er 19 cent per uur bij en stijgt je bruto maandsalaris naar 1.761 euro. Na twee goede jaren krijg je 10,36 per uur, of 1.795 euro per maand.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Die 1.795 euro. Daarna kun je niet meer groeien. Heemskerk vindt het bedroevend: "Als ik dat op mijn salarisstrook zou ontvangen, zou ik gaan huilen. Ik zou niet weten hoe ik het rond moest breien. En deze mensen kunnen dat vaak ook niet."

Zijn er dan tenminste nog extra's?

Nauwelijks, afgezien van het wettelijk verplichte vakantiegeld. Er zijn onregelmatigheidstoeslagen, maar de zaterdag wordt gezien als een normale werkdag. Een toeslag van 50 procent geldt alleen als je doordeweeks of op zaterdag tussen 22.00 en 8.00 werkt, of een dienst draait op zondag. Op feestdagen krijg je 100 procent extra. "Maar 50 procent van weinig is nog niet veel", merkt Heemskerk op.

Er is ook een thuiswerkvergoeding. Die bedraagt 35 euro bruto per maand (op fulltime basis) als je met je eigen apparatuur werkt, en 25 euro per maand als je werkgever de apparatuur beschikbaar heeft gesteld. Heemskerk: "Die vergoeding voldoet niet eens aan de Nibud-norm."

“De mensen die ik spreek, zijn best heel blij met hun baan.” Elly Heemskerk, vakbondsbestuurder FNV

Ben je ziek, dan zijn de eerste twee ziektedagen voor eigen kosten, daarna krijg je 70 procent. Maar misschien wel de grootste doorn in het oog van de FNV is dat callcentermedewerkers geen pensioen opbouwen.

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Door de slechte arbeidsvoorwaarden is er een heel hoog verloop, zegt Heemskerk. "Het werk is vrij zwaar, maar de mensen die ik spreek, zijn best heel blij met hun baan. Ze vinden het fijn dat ze anderen kunnen helpen. De reden waarom ze vertrekken, is vaak dat ze ergens anders meer kunnen verdienen of wél pensioen kunnen opbouwen."

Ondertussen is de vraag naar personeel ook heel hoog. "De grootste uitdaging van de branche is op dit moment alle vacatures vervuld te krijgen. Wij als vakbond denken dat een verbetering van de arbeidsvoorwaarden daarbij kan helpen. Wij pleiten voor minimaal 100 euro bruto per maand erbij voor iedereen, plus een goed pensioen."