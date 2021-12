Veel werknemers kunnen zich niet goed concentreren bij het thuiswerken. Dat ligt volgens experts niet alleen aan jengelende kinderen of een borende buurman: de rek is er inmiddels uit. Hoe zorgen we voor concentratie tijdens deze vierde coronagolf?

Uit een enquête van adviesbureau Effectory onder 300.000 werknemers blijkt dat de helft op het thuiskantoor een slechtere focus heeft door omgevingsfactoren. Deze resultaten werden aan het begin van de zomer gepubliceerd. Hoe staan we er nu voor?

Volgens Effectory-eigenaar en hr-trendwatcher Guido Heezen hebben we een goede manier gevonden om het thuiswerken te laten slagen. "Maar we zijn een stuk negatiever geworden door de nieuwe maatregelen." Dat komt volgens Heezen doordat we niet meer kunnen sporten, het theater bezoeken of uit eten gaan. "Dit geeft ons het idee dat het leven alleen nog maar uit werk bestaat, zo loopt je batterij leeg."

“Het is niet dat je thuis vaker gestoord wordt door je telefoon, je zoekt het zelf op.” Björn Deusings, timemanagementexpert

Als je die batterij niet oplaadt, voel je je ook niet gemotiveerd. En dat gaat ten koste van de concentratie, zegt timemanagementexpert Björn Deusings. "De rek is er bij veel mensen uit. We zijn minder gemotiveerd om aan het werk te gaan en dan ga je ook eerder die afleiding opzoeken. Het is niet dat je thuis vaker gestoord wordt door je telefoon, je zoekt het zelf op."

Daarnaast wordt er veel van thuiswerkers gevraagd, zegt Deusings. Je bent als het ware je eigen manager geworden. "De eigen werkdag organiseren is voor sommige mensen behoorlijk lastig. Daarbij komt dat concentreren - in deze eeuw - een soort superkracht is geworden. Je hebt het gevoel dat je overal weerstand tegen moet bieden. Als je mentale energie lager is, gaat dat een stuk moeilijker."

Tussendoor sporten voor meer concentratie

Je kunt jezelf trainen om geconcentreerder te zijn. Deusings: "Hoe beter je getraind bent, hoe minder je je laat afleiden." De eerste stap hierin is een routine creëren. "Je kunt erg gedisciplineerd zijn, maar dat houd je niet oneindig lang vol. Routine kun je wél vasthouden. Dit betekent dat je goed voor jezelf zorgt, gezond eet, beweegt en op tijd naar bed gaat."

Goed bewegen of sporten hoeft volgens Heezen niet per se vóór of ná werktijd, dat kan ook tussendoor - mits je werkgever dat toelaat. In de praktijk kan dat er zo uitzien: serieus aan de slag tot twaalf uur, daarna anderhalf uur sporten om vervolgens weer met nieuwe energie aan het werk te gaan. Heezen: "Dan combineer je het beste van twee werelden. Het moet vooral geen wedstrijd worden wie zich het beste kan concentreren tussen negen en vijf."

Tips van timemanagementexpert Bjorn Deusings voor meer concentratie: Zorg voor ritme in je dag. Sta op tijd op, ga op tijd naar bed en stop op tijd met werken.

Kleed je alsof je naar kantoor gaat. Dan kom je makkelijker in de werkmodus.

Werk aan je gezondheid. Eet gezond, beweeg voldoende en ga regelmatig naar buiten.

Organiseer je werk goed en maak een planning. Er wordt van je verwacht dat je jezelf kunt motiveren.

Zorg voor een werkplek waar je je prettig voelt.

Maak sociaal contact onderdeel van werkdag

Er gewoon aan toegeven dat je je thuis niet kunt concentreren, is volgens Heezen een slecht plan. "Dan gaan mensen zich door alles laten afleiden: even filmpjes op TikTok bekijken, een wasje draaien, vrienden bellen. Er zit geen meer drang achter."

Daarom helpt het om contact te houden met collega's. "Voor meer concentratie zijn een paar dingen belangrijk: opstaan, een planning maken én inchecken bij collega's", aldus de hr-trendwatcher. "Bespreek met hen niet alleen het werk, maar ook hoe het echt met jullie gaat. Dan weet je dat je niet alleen bent."