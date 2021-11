Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Sander van Betten (60), privédetective.

Privédetective Sander van Betten zit al sinds de jaren negentig in het vak. Hij heeft onderzoek gedaan voor particulieren, in grote misdaadzaken en voor televisie; langere tijd was hij werkzaam bij een programma van misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Toch begon Van Betten zijn carrière heel anders; hij runde drie pizzeria's in Apeldoorn. "Als eigenaar van een aantal zaken met redelijk wat werknemers komt het wel voor dat er geld of spullen worden verduisterd", zegt Van Betten. "Ik besloot er toen zelf achter te komen wie de schuldige was, en hoe de spullen waren gesloten."

“Eigenlijk moet ik de dader in het vizier krijgen, zodat de cameraploeg erop afgestuurd kon worden.”

Van Betten bleek een talent voor opsporing te hebben. Toen hij niet meer verder wilde in de horeca, leek een beroep als privédetective hem op het lijf geschreven. Na een opleiding waarin hem de basis van de wetgeving werd bijgebracht en hij leerde over het afnemen van vingerafdrukken, kon Van Betten al snel aan de slag bij de televisie.

Dagenlang in een geparkeerde auto

Wat voor onderzoek hij daar vooral moest doen? "Huisjesmelkers confronteren, wietplantages opduikelen, dat soort zaken", legt hij uit. "Eigenlijk moet ik de dader in het vizier krijgen, zodat de cameraploeg erop afgestuurd kon worden." Soms zat hij dagenlang in een geparkeerde auto om een verdachte in de gaten te houden.

In de tijd dat Van Betten voor De Vries werkte, heeft hij ook weleens een pistool tegen zijn hoofd gehad, vertelt hij ernstig. "Ja, dat is het risico van het vak."

Nu hij zestig jaar is, doet Van Betten het iets rustiger aan. Voor tv screent hij bijvoorbeeld kandidaten die gaan meedoen aan een realityserie. Van Betten: "Ooit was er een schandaal ontstaan, toen een deelnemer aan een datingserie veroordeeld bleek voor het mishandelen van zijn vriendin. Dat soort situaties proberen we nu te voorkomen door goed vooronderzoek."

Ook ingeschakeld voor alimentatiezaken

Ook kloppen particulieren bij hem aan. Alimentatiezaken zijn het populairst. "Dan is er bijvoorbeeld het vermoeden dat de ex-partner volle alimentatie ontvangt, maar inmiddels ook al samenwoont met een nieuwe geliefde."

Hoe hij achter zijn waardevolle informatie komt? "In de jaren negentig was het nog wel mogelijk om via louche bureautjes allerlei informatie over mensen op te kopen", zegt hij. "Maar dat kan allemaal allang niet meer zo gemakkelijk." Daarnaast wil Van Betten zich ook niet zelf schuldig maken aan illegale praktijken. De beste manier om legaal aan kennis te komen, is volgens hem dan ook om gewoon met mensen te praten.