Hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende functies in Nederland precies? Deze week nemen we het salaris van makelaars onder de loep.

Terwijl woningprijzen de pan uit rijzen en huizen zichzelf bijna verkopen, lijkt het alsof makelaars nog net niet slapend rijk worden. Maar is dat wel zo?

Wat verdien je als je net begint?

Er is geen gouden standaard voor salarissen van makelaars, laat woordvoerder Marc van der Lee van makelaarsvereniging NVM weten. "Dit bepaalt elk kantoor zelf voor zijn medewerkers en is natuurlijk sterk afhankelijk van onder meer leeftijd, ervaring en kantoorgrootte."

Van der Lee verwijst ons door naar een onderzoek dat is uitgevoerd onder 314 makelaars. Wat de NVM betreft is het "de meest betrouwbare informatie die beschikbaar is". Dit Salarisonderzoek Vastgoed & Makelaardij 2021 van 2B Connected laat zien dat het gemiddelde brutosalaris van een professionele makelaar in 2021 een bedrag van 3.525 euro is.

“De salarissen van met name kandidaat-makelaars en register-makelaars zijn het afgelopen jaar fors gestegen.”

Volgens het onderzoek werken makelaars gemiddeld 38,56 uur, maar één op de vijf makelaars geeft aan meer dan 40 uur per week te werken. Beginnende makelaars (tot drie jaar werkervaring) op de binnendienst verdienen gemiddeld 2.359 euro per maand (bruto).

Hoe maak je stappen?

Als je meer wil verdienen dan in de binnendienst, kun je je opwerken tot ARMT-makelaar, oftewel assistent-makelaar. Dan verdien je volgens het salarisonderzoek van 2B Connected gemiddeld 2.656 euro als je net begint, tot 3.093 euro bij minstens acht jaar werkervaring. Een KRMT-makelaar, oftewel een kandidaat-makelaar, verdient nog iets meer. Dat salaris begint bij 3.091 euro en kan oplopen tot 3.326 euro.

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Een zogeheten RM-makelaar of register-makelaar verdient het meest. Dit zijn erkende woningmakelaars die zich ook zelfstandig mogen vestigen als makelaar. Hun salaris begint bij 3.561 euro en kan oplopen tot 4.696 euro. Ook verhuurmakelaars lijken relatief veel te verdienen (5.009 euro vanaf acht jaar werkervaring), maar in die categorie waren er te weinig respondenten om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken. Uit het onderzoek blijkt wel dat de salarissen van met name kandidaat-makelaars en register-makelaars het afgelopen jaar fors zijn gestegen.

Zijn er nog extra's?

Van de ondervraagde makelaars krijgt slechts de helft een pensioenvergoeding. Dat is opvallend laag in vergelijking met de rest van de arbeidsmarkt, waar 87 procent van de werknemers pensioen opbouwt. Wel ontving het merendeel van de makelaars (56 procent) een bonus in 2021. Die bedroeg gemiddeld 7.170 euro.

“Iedereen mag zich makelaar noemen. Daardoor zitten er best wel wat cowboys in de markt die doen wat ze willen.” Marc van der Lee, NVM

De bonus voor kandidaat-makelaars en register-makelaars steeg ten opzichte van een jaar eerder met respectievelijk 21 en 18 procent. Het binnenhalen van klanten lijkt dus te worden beloond. Het grootste deel van de werknemers (54 procent) krijgt bovendien een auto van de zaak, waarin ze ook privé kunnen rijden. Maar voor de binnendienst geldt dit haast nooit. Een derde van de ondervraagde makelaars vindt het eigen salaris niet marktconform.

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Helaas is makelaar sinds 2003 geen beschermde titel meer, zegt Van der Lee van de NVM. "Iedereen mag zich makelaar noemen. Daardoor zitten er best wel wat cowboys in de markt die doen wat ze willen. Terwijl de bij de drie brancheverenigingen aangesloten makelaars gecertificeerd moeten zijn en - terecht - aan allerlei eisen moeten voldoen."

Dat wringt. "Ik zeg niet dat iedereen die niet is aangesloten bij een brancheorganisatie een boefje is, maar als een bij ons aangesloten makelaar zwaar in de fout zou gaan, kan hij volgens ons tuchtrecht worden geroyeerd. Het probleem is dat diezelfde makelaar dan de volgende dag gewoon weer zijn vak kan uitoefenen. De uitdaging voor de gecertificeerde makelaars zit 'm erin dat ze hun toegevoegde waarde weten over te brengen."

Makelaar is volgens Van der Lee een essentieel vak dat ertoe doet in deze oververhitte, krappe woningmarkt. "Als je een huis wil kopen of verkopen kun je dat zonder makelaar doen, maar in deze markt, waarin overbieden de norm is, is dat niet zonder risico. Een aankoopmakelaar kijkt zonder emotie naar een woning en kan je als koper behoeden voor onverstandige beslissingen als een bod uitbrengen zonder voorbehoud van financiering of bouwtechnische keuring."