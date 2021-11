Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Jessica Smeijers in Oslo.

Wie : Jessica Smeijers

: Jessica Smeijers Functie : Business Unit Manager bij softwareontwikkelaar TOPdesk

: Business Unit Manager bij softwareontwikkelaar TOPdesk Waar : Oslo, Noorwegen

: Oslo, Noorwegen In het buitenland sinds: 2021

Hoe ben je in Noorwegen terechtgekomen?

"Toen ik een paar jaar bij TOPdesk werkte, wist ik dat ik meer wilde. Ik wilde graag leiding geven aan een eigen team. Het liefst in het buitenland. Samen met onze 'talent lead' heb ik een vijfjarenplan opgesteld. Daarna kwamen er verschillende kansen voorbij. Ik kon bijvoorbeeld naar Australië, maar dat leek me toch net iets te ver. Daarna kreeg ik de mogelijkheid om naar Noorwegen te gaan. Dat leek me meteen heel tof."

En toen heb je meteen je spullen gepakt?

"Ik ben in maart begonnen, zoals gepland, maar ik ben niet direct verhuisd. Ik kon prima vanuit Nederland beginnen, omdat de grenzen toch nog dichtzaten vanwege COVID-19. En iedereen was thuis aan het werk. Toen de grenzen weer opengingen hebben mijn vriend en ik meteen onze koffers gepakt."

Hoe bevalt het tot nu toe?

"De baan past helemaal bij wat ik wil en waar mijn talenten liggen. Daarnaast vind ik Noorwegen heel cool. Ik was er nog nooit geweest, maar had een land voorgesteld met veel natuur, frisse lucht en waar je veel kan skiën. Het klopt allemaal. Het is ook precies zo netjes, schoon en georganiseerd als we dachten. Wat ik ook heel fijn vind: ik kan nog makkelijk familie en vrienden bezoeken in Nederland. Het is maar een paar uurtjes vliegen."

Zijn al je collega's Noors?

"Ja, en ik stuur een Noors team aan. Dat is leuk en vooral heel interessant. Ik ben behoorlijk direct, zelfs voor Nederlandse begrippen. Ik dacht eerst: als ik mijn directe boodschap nou rustig breng, dan komt het wel goed. Maar in de praktijk levert dat echt een ongemakkelijke situatie op. Ik probeer nu een gulden middenweg te vinden, want ik vind het wel heel fijn om open en eerlijk te zijn."

“In de winter wordt het waarschijnlijk wat pittiger, dan is het maar vier uur licht.”

Waar moest je nog meer aan wennen?

"Het is hier heel gebruikelijk om vroeg te beginnen. De meeste mensen werken van acht tot vier. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de zonsopkomst en -ondergang. Je eet ook eerder je lunch en avondeten. Ik was dat niet gewend, maar het bevalt me eigenlijk heel goed."

"In de winter wordt het waarschijnlijk wat pittiger, dan is het maar vier uur licht. Ik heb al de tip gekregen om extra vitamine D te slikken. En we mogen hier tijdens werktijd even wandelen of een paar uurtjes skiën. Die uren halen we dan in als de zon onder is."

Daar kijk je vast naar uit.

"Ja, vanaf half december kan je hier skiën. Daar heb ik ontzettend veel zin in. We wonen dicht bij de skipiste. Ik hoef maar vijftien minuten met de metro, daarna klik ik mijn ski's onder en kan ik zo een van de bergen rondom Oslo af."

“Ik word regelmatig uitgenodigd voor traditionele diners. Dat is natuurlijk geen straf.”

Wat doen jullie graag in het weekend?

"Je hebt hier heel veel mooie natuurpaden waar je prachtig kunt hiken. Dan is het goede wandelschoenen aan en gaan. Het is typisch Noors om een reep Kvikk Lunsj - een chocoladereep - mee te nemen en een thermoskan koffie voor onderweg. De Noren zijn heel trots op hun gebruiken en cultuur. Ik word regelmatig uitgenodigd voor traditionele diners. Dat is natuurlijk geen straf."

Je vermaakt je dus nog wel even. Komen jullie ooit nog terug?

"Op mijn werk heb ik afgesproken dat ik sowieso één jaar blijf. Daarna kijken we verder. Het lijkt me ontzettend gaaf om te blijven, want ik heb het ontzettend naar mijn zin. Of dat kan, hangt natuurlijk ook af van wat mijn vriend gaat doen. Hij is net afgestudeerd en is op zoek naar een baan. Maar we vinden Noorwegen in ieder geval allebei fantastisch."