Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Vincent Hensen-Oosterdijk (35), stadsbeiaardier.

Wie: Vincent Hensen-Oosterdijk

Vincent Hensen-Oosterdijk Wat: stadsbeiaardier

stadsbeiaardier Speelt onder andere: Bach, David Bowie en sinterklaasliedjes

Over het Raadhuisplein in Leeuwarden klinkt de melodie van Zie de maan schijnt door de bomen op een carillon. Het is vrijdag 12.30 uur en dit betekent dat stadsbeiaardier Vincent Hensen-Oosterdijk zijn wekelijkse uurtje op de beiaard speelt. "De klokken klinken wel elk half uur van de dag, maar dat wordt door de computer aangestuurd", legt hij uit. "Eens in de week speel ik live. Dat klinkt heel anders. Als je live op de beiaard speelt, kun je improviseren en meer dynamiek in het spel brengen."

Momenteel speelt hij veel sinterklaasliedjes. "Sinterklaas en Kerst zijn vaste prik", zegt Hensen-Oosterdijk. "Maar ik probeer altijd wel op de actualiteit in te spelen." Zo speelde de beiaardier deze week ook het nummer The Lion Sleeps Tonight uit The Lion King vanwege het overlijden van Philip Margo, die het origineel heeft gezongen.

Muziek zonder herkenbare melodie is niet geschikt

Niet elk nummer is geschikt voor de beiaard. Volgens Hensen-Oosterdijk is het belangrijk dat een nummer leunt op een melodie, zodat het herkenbaar nagespeeld kan worden op de klokken. "Sommige muziek zou ik bijvoorbeeld niet kunnen spelen, omdat die geen herkenbare melodie heeft, maar leunt op beats en sound."

“In de zestiende en zeventiende eeuw mocht je hier jezelf niet eens een stad noemen, als je geen carillon en beiaard had.” Vincent Hensen-Oosterdijk, beiaardier

De beiaard is echt een instrument van de Lage Landen. Wereldwijd zijn er zo'n tweehonderd beiaardiers en negentig van hen komen uit Nederland en Vlaanderen. "In de zestiende en zeventiende eeuw mocht je hier jezelf niet eens een stad noemen als je geen carillon en beiaard had", zegt Hensen-Oosterdijk. Toch had Leeuwarden lang geen klokken. De klokken die nu in de toren van het stadhuis hangen, lagen de helft van de vorige eeuw om verschillende redenen opgeslagen.

Hensen-Oosterdijk solliciteerde in 2018 op de functie, die toen nieuw leven ingeblazen werd omdat Leeuwarden in dat jaar de culturele hoofdstad van Europa was. Maar musicus en beiaardier was hij natuurlijk al veel langer. "Als klein jongetje was ik al betoverd door de klank van het carillon", herinnert hij zich. "In Winschoten, waar ik dichtbij opgroeide, hing er ook een."

Hij studeerde muzikale vorming en volgde een bacheloropleiding tot organist. Toen hij later op het orgel in de Groningse Martinitoren een stuk aan het instuderen was, stuitte hij daar op de lokale beiaardier. "Toen ging het vak weer helemaal voor mij leven! Iets later besloot ik de masteropleiding tot beiaardier te volgen."

Alles van kinderliedjes tot Bach

Het mooiste aan zijn vak vindt Hensen-Oosterdijk de afwisseling. "Ik noem mezelf liever musicus dan beiaardier", zegt hij. "Als musicus uit ik mijzelf op de beiaard, op het orgel en in de verschillende genres die ik speel. Dat kan popmuziek zijn, een stuk van Bach, een minimalistisch spel van de componist Ludovico Einaudi of een kinderliedje."

De meeste mensen reageren volgens hem ontzettend positief. "Behalve dat sommige mensen een carillon vals vinden klinken", zegt hij lachend. "Dat komt doordat de boventonen in de klokken anders klinken dan wat mensen die gewend zijn. En muziek blijft daarnaast natuurlijk een kwestie van smaak."