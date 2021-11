Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Anne de Graaf (30), naailerares.

Wie: Anne de Graaf

Anne de Graaf Wat: naailerares

naailerares Perfect item om te maken voor de beginner: Een simpel model broek of T-shirt uit stretchstof

In een oud kantoorpand in Kralingen, in Rotterdam, bevindt zich het kleurrijke atelier van Tante Ann, alias van Anne de Graaf.

De Graaf is naailerares en creatief coupeuse. In haar atelier geeft ze sinds 2019 les aan mensen die zelf kleding willen maken. Het wordt volgens De Graaf steeds populairder. "Mensen zijn tijdens de pandemie op zoek gegaan naar nieuwe hobby's, die je ook makkelijk thuis kunt beoefenen."

"Daarnaast speelt duurzaamheid een grote rol in de stijgende populariteit van het naaien. Milieu, klimaat en daarmee duurzaamheid zijn actuele thema's. En zelf kleding maken is natuurlijk een stuk milieuvriendelijker dan een T-shirt van de Primark kopen!"

Kleding die echt goed past

Voor De Graaf begon het naaien als hobby, en wel met het maken van carnavalskostuums. "Dat beviel zo goed, dat ik besloot een eigen naaimachine te kopen en verder aan de slag te gaan", herinnert ze zich.

Niet alleen geniet De Graaf ervan om precies te ontwerpen wat ze wil dragen, met haar maat 46/48 is het ook erg moeilijk om überhaupt leuke kleding in de winkels te vinden, vertelt ze. De voldoening die ze krijgt bij het maken van mooie kleding die goed past, wil ze graag doorgeven aan anderen.

Een goed voorbeeld van populaire mode-items die je zelf kan maken, is de wijduitlopende stretchbroek. "Veel vollere vrouwen denken dat het niets voor hen is. Omdat de broeken uit de winkels altijd te kort zijn, of te strak zitten. Maar als je leert om zo'n broek precies naar jouw lichaam te maken, ontdek je dat het eigenlijk heel erg goed staat." De positieve reacties van klanten als ze eindelijk een broek hebben die écht past, is volgens De Graaf de leukste feedback die er is.

Oude kleding nieuw leven inblazen

Volgens De Graaf komen er ontzettend veel verschillende deelnemers op haar cursussen af, niet alleen vrouwen met een grotere maat. "Al zijn het wel voornamelijk vrouwen", zegt ze. "Maar het varieert van jonge meisjes, die nog nooit iets zelf hebben gemaakt, tot oudere vrouwen die de kunst na vele decennia weer willen oppakken."

De meeste van haar cursisten willen simpele kledingstukken voor zichzelf maken, zoals een jurkje of een broek met elastiek. Maar De Graaf merkt ook dat er steeds meer hang is naar het repareren of vermaken van oude kleding.

“Je bent in dit vak niet snel uitgeleerd. Dat maakt het ook zo spannend en leuk!”

"Ik denk dat hier ook weer de populariteit van duurzaam leven een rol speelt. Ik heb nu zelfs een speciale cursus opgezet, die helemaal gericht is op oude kleding nieuw leven inblazen. In deze lessen worden broeken ingekort, T-shirts ingenomen, maar ook heel nieuwe items van oude kledingstukken gemaakt."

Wie begint met naaien kan zich eerst eens storten op een simpel model uit stretchstof. "Dit is snel geleerd", zegt de naaister. Vanaf daar kan je eindeloos uitbreiden: met ritsen, zakken, knopen, of door moeilijkere modellen uit te proberen. "Je bent in dit vak niet snel uitgeleerd", stelt De Graaf. "Dat maakt het ook zo spannend en leuk!"