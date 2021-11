Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Loes van der Meulen (41), verkoper vanuit een SRV-wagen.

Wie kent hem nog? De supermarkt op wielen die door stad en dorp reed om levensmiddelen aan huis te verkopen. De SRV-wagen is in de loop der jaren steeds meer uit het straatbeeld verdwenen. Maar er zijn ondernemers die hem nieuw leven inblazen, zoals de Arnhemse Loes van der Meulen.

Ze kocht een oude SRV-wagen en doopte hem om tot De Blauwe Tomaat: een rijdende marktkraam die elke dag in een andere Arnhemse buurt stopt en groente en fruit tegen een lage prijs aanbiedt. Van der Meulen: "Want iedereen moet toegang hebben tot gezond eten."

Armoede in Arnhem

Van der Meulen, die bedrijfswetenschappen studeerde en eerder als regiomanager in verschillende Afrikaanse landen werkte, werd op het idee gebracht door een krantenartikel dat zij een paar jaar geleden las.

"In het artikel stond vermeld dat Arnhem op nummer drie van de landelijke armoedelijst stond. En dat een op de negen kinderen zonder gezond ontbijt naar school moest", herinnert van der Meulen zich. "Dat shockeerde mij. Hoe kon dit, in mijn eigen stad?"

Oorspronkelijk wilde Van der Meulen een betaalbare groentekraam openen op een vaste locatie in de stad, maar door gesprekken met vrienden kwam ze op het idee om een SRV-wagen in te zetten. Zo'n wagen verbindt meer sentiment aan de onderneming. En dat blijkt te werken, vertelt ze: "Bijna iedereen, en vooral de oudere generatie, heeft wel een herinnering aan de SRV-wagen. Hij reed vroeger misschien ook door hun oude dorp."

De inventaris van de SRV-wagen van Loes van der Meulen. De inventaris van de SRV-wagen van Loes van der Meulen. Foto: eigen archief

Ontmoetingsplek tegen eenzaamheid

De Blauwe Tomaat, die elke dag op twee locaties in Arnhem staat, is naast winkel vooral een ontmoetingsplek. "We merken dat er best wat mensen bij ons langskomen voor een gesprekje met onze vrijwilligers of met de buren. Voor coronatijd konden mensen ook een koffietje drinken op ons kleine terras."

Een van de dierbaarste herinneringen van Van der Meulen: "Een man, die zich erg eenzaam voelde, kwam steeds vaker bij ons groente halen om een soepje voor zichzelf te maken. Een tijd later vertelde hij dat zijn buurvrouw nu ook met hem soep kwam eten. Fantastisch toch, dat je getuige kunt zijn van zulke mooie ontwikkelingen!"

Afstand tot de arbeidsmarkt

Het leren rijden met de oude SRV-wagen was nog wel een opgave. De logge wagen, die 35 kilometer per uur kan, heeft zo zijn gebruiksaanwijzing. "In de eerste winter stonden we ook vaak met een lege accu langs de weg", vertelt Van der Meulen lachend.

Inmiddels heeft ze zes vrijwillige chauffeurs in dienst, waaronder een man die dertig jaar lang vrachtwagenchauffeur is geweest, maar door zijn PTSS niet meer kon werken. "In de SRV-wagen voelt hij zich weer bekwaam", zegt Van der Meulen. "En zo hebben we meer mensen bij ons werken met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een vorm van autisme of een fysieke beperking."

En waar komt die naam van, De Blauwe Tomaat? "Omdat we het tegengaan van verspilling ook erg belangrijk vinden, kopen we vooral B-keuze producten in", vertelt Van der Meulen. "Ik wilde dat die imperfectie, die natuurlijk niets afdoet aan de smaak, gereflecteerd zou zijn in de naam. 'Rechte banaan' was iets te seksueel getint, dus werd het Blauwe Tomaat."