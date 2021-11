Waar werknemers vroeger vooral op kantoor zaten en de baas de rekening betaalde voor gas en licht, is het energieverbruik van thuiswerkers voor eigen rekening. De meeste bedrijven bieden een thuiswerkvergoeding, maar die is niet berekend op steeds verder stijgende energieprijzen. Is thuiswerken straks nog wel te betalen?

1. Hoe duur is thuiswerken eigenlijk?

Het jezelf thuis net zo gemakkelijk maken als op kantoor kan flink in de papieren lopen. Een beter koffiezetapparaat, een abonnement met sneller internet... Om nog maar te zwijgen over het extra wc-papier dat je moet kopen.

Wat thuiswerken kost? 2 euro per dag, berekende het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dat lijkt misschien weinig, maar iemand die fulltime werkt, betaalt per jaar al gauw 400 euro extra door het thuiswerken.

2. Hebben werknemers recht op een thuiswerkvergoeding?

Werkgevers zijn niet verplicht om een thuiswerkvergoeding te geven, maar werkgeversvereniging AWVN verwacht dat veel bedrijven dat wel gaan doen. Vanaf volgend jaar mogen bedrijven hun werkgevers een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag geven, geheel belastingvrij.

De kosten van de thuiswerkvergoeding valt onder de werkkostenregeling. Dat houdt in dat bedrijven bepaalde kosten voor werknemers uitbetalen zonder inhouding van loonheffingen (loonbelasting en sociale zekerheidspremies).

3. Wordt thuiswerken duurder door de stijgende energieprijzen?

Ja, voor de meeste thuiswerkers wel. 50 procent van de totale extra kosten door het thuiswerken bestaat volgens het Nibud uit verwarming en water- en energieverbruik, en de energiekosten nemen toe.

Met name de kosten voor gas. Vergeleken met vorig jaar herfst is een verachtvoudiging zichtbaar van de prijs per megawattuur. Wie in het verleden een langlopend contract met vast tarief heeft afgesloten, is momenteel spekkoper. Wie een flexibel (jaar)contract heeft met variabel tarief, gaat waarschijnlijk veel meer betalen voor energie.

Nu is de winter in aantocht. De vraag naar energie zal stijgen, net als waarschijnlijk de energieprijs. Welke gevolgen heeft dat voor de berekening van het Nibud? Dat is volgens woordvoerder Gabriëlla Bettonville lastig te zeggen. Maar dat de energieprijzen stijgen, verbaast haar niet. Bettonville: "De energieprijzen stijgen al jaren, al gaat het nu wel heel hard. Overal is inflatie zichtbaar. Dat de kosten voor thuiswerken hoger uitvallen door stijgende energieprijzen, is zeer goed mogelijk."

4. Gaan mensen in de winter minder thuiswerken vanwege een hogere energierekening?

Of mensen vaker naar kantoor gaan om geld te besparen, is volgens hoogleraar sociale psychologie Frenk van Harreveld niet te zeggen, "Als je meer thuiswerkt, verbruik je meer energie en gaat je energierekening omhoog. Daarentegen reis je minder, dus bespaar je daarop geld. Het is per situatie verschillend. Wel spelen economische overwegingen voor mensen altijd een rol in het maken van keuzes."

Uit onderzoek blijkt volgens Van Harreveld ook dat mensen bij het maken van een keuze eerder kiezen voor profijt op de korte termijn dan dat ze rekening houden met consequenties op de lange termijn.

"Nu de verwarming aanzetten is belangrijker dan een torenhoge energierekening aan het einde van het jaar", stelt hij. "Ten tweede zullen mensen die de keuze hebben om thuis te werken, gemiddeld meer te besteden hebben dan mensen voor wie kiezen geen optie is. Mensen met een hoger inkomen en meer keuzevrijheid worden minder zwaar getroffen door stijgende energieprijzen."

Voor mensen die de keuze hebben om thuis of op kantoor te werken én zwaar getroffen worden door stijgende energieprijzen, is de keuze om naar kantoor te gaan misschien noodzakelijk.

Nibud-woordvoerder Bettonville: "Als je per maand meer dan 10 procent van je inkomen moet overmaken aan energiekosten, doet dat pijn. Hopelijk dalen de energieprijzen snel voor deze groep en worden niet alleen thuiswerkkosten vergoed, maar ook de stijgende energieprijzen gecompenseerd."

5. Is overheidscompensatie nodig?

Van Harreveld vindt niet dat de overheid de thuiswerkvergoeding voor iedereen moet verhogen omdat de energieprijzen stijgen.

"Het lijkt mij raar dat je mensen met keuzevrijheid en een goed inkomen nog meer gaat vergoeden voor thuiswerken dan je nu al doet, alleen omdat de energieprijzen hoger worden", zegt hij. "Zij hebben dat niet nodig. Er zijn veel mensen, van eenverdieners tot arbeidsongeschikten, voor wie een verhoogde thuiswerkvergoeding of compensatie van hogere energiekosten veel meer effect kan sorteren."