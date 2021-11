Als het bedrijf waarvoor jij werkt failliet gaat, dan is dit vaak de eerste keer dat je zoiets meemaakt. Raak je baan plus inkomen dan meteen kwijt? Experts leggen uit waar je rekening mee moet houden.

In september gingen er meer bedrijven failliet dan in augustus, meldt het CBS. Toch ligt het aantal uitgesproken faillissementen op een laag niveau. Twee jaar geleden lag het aantal in september nog op 257, dit jaar is dat 117. Alleen in april 2020 laat de grafiek van het CBS een piek zien van 338 failliet verklaarde bedrijven.

Sinds 1 oktober kunnen bedrijven geen NOW meer aanvragen. Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers verwacht dat we dat terug gaan zien in de faillissementcijfers. Vervelend voor veel werknemers, want die gaan een onzekere periode tegemoet. Want heb je nog wel een baan als je baas failliet gaat?

“Van het UWV krijg je ook tot dertien weken salaris terug dat nog niet is uitbetaald.” Joke van der Velpen

Je raakt hem niet direct kwijt, zegt Meijers. "Maar waarschijnlijk wel snel. De rechtbank stelt na het uitspreken van het faillissement een curator aan die alle zaken afwikkelt en de rol van werkgever overneemt. De curator bepaalt ook of je ontslagen wordt of door moet blijven werken."

Houd er rekening mee dat je binnen zes weken zonder baan kan zitten. Dat is namelijk de maximale tijd waar een curator zich aan moet houden. Staat in je contract dat je een maand opzegtermijn hebt, dan wordt die periode aangehouden.

Werkzaamheden stoppen niet altijd

Een curator kan ook bepalen dat bepaalde werkzaamheden door moeten gaan, legt Joke van der Velpen uit, kennismanager Wet- & Regelgeving bij HR-dienstverlener Visma|Raet. "Dat zag je bijvoorbeeld bij winkelketens die failliet gingen. De winkels waren een dag dicht, maar daarna moest het personeel weer aan de slag. De curator probeert zo zoveel mogelijk geld te genereren voor schuldeisers, dat is zijn taak."

Voor de periode dat je doorwerkt, krijg je gewoon uitbetaald. Ook voor die zes weken dat je contract maximaal door kan lopen. Al die betalingen worden door het UWV gedaan, zegt Van der Velpen. "Van het UWV krijg je ook tot dertien weken salaris terug dat nog niet is uitbetaald. Ook krijg je het vakantiegeld waar je nog recht op hebt, vakantiedagen, een eventuele dertiende maand uitbetaald."

'Veel werknemers hebben medelijden met hun baas'

Arbeidsrechtadvocaat Meijers benadrukt dat het belangrijk is dat je rekening houdt met de periode waarover het UWV terugbetaalt. Langer dan dertien weken telt het UWV niet terug. Wil je niet in de problemen komen, laat het dan niet zo ver komen. "Een maand geen loon krijgen is tot daaraan toe, maar als het langer duurt kun je je vaste lasten misschien niet meer betalen. Onderneem daarom meteen actie, ga direct naar een jurist of advocaat."

Dat kan spannend zijn, weet Meijers. "Veel werknemers hebben medelijden met hun baas. Maar mijn advies blijft: ga gelijk sommeren als je een maand loon mist. Dan kun je een kort geding aanspannen voor loonvordering. Dat is een vonnis waarmee beslag kan worden gelegd op het vermogen van je baas."

Maar van een kale kip kun je niet plukken. Andere schuldeisers kunnen voorrang krijgen. In dat geval kun je als werknemer ook zelf een faillissement aanvragen, legt Meijers uit. "Soms werkt dat als een drukmiddel."

Je kunt ook altijd proberen om er samen met je werkgever uit te komen. "Misschien is het wel een optie dat een werkgever het vakantiegeld later uitbetaalt. Als iemand altijd een goede baas is geweest, gaan werknemers daar meestal wel mee akkoord."

Werknemers goed begeleid in het proces

Een faillissement voorkomen is altijd het beste, zegt ook Van der Velpen. Want er komt een hoop financiële en emotionele stress bij kijken. "Medewerkers hebben vaak al lange tijd onder hoge spanning gewerkt omdat het bedrijf in zwaar weer verkeerde. Dan is het heel heftig als het bedrijf het ondanks het harde werken toch niet gaat redden."

Schroom niet zelf het advies van een professional in te winnen als je vragen hebt over de gevolgen van een faillissement, zegt Van der Velpen. "Maar veel bedrijven die failliet gaan doen er alles aan om werknemers zo goed mogelijk te begeleiden. Ze hebben bijvoorbeeld de werknemers aangemeld bij het UWV en een berekening gemaakt van wat ze nog krijgen. Dat is heel prettig."