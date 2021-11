Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Marijke Pie (33), zeemeermin.

Wie: Marijke Pie

Marijke Pie Wat: Zeemeermin

Zeemeermin Zeemeerminnennaam: Mermaid Crystal

"Ik wil later zeemeermin worden!" Welke jonge fan van De Kleine Zeemeermin zal het niet gezegd of gedacht hebben? Maar zeemeerminnen bestaan niet, en als ze al zouden bestaan, is dat toch zeker geen realistisch beroep? Pie bewijst het tegendeel.

Al een aantal jaar gaat Pie door het leven als professionele zeemeermin, ook wel bekend onder haar alter ego Mermaid Crystal. Optreden op kinderfeestjes, zeemeerminzwemles geven op bedrijfsuitjes, performen tijdens de opening van een nieuw zwembad - zeemeermin Pie doet het allemaal.

Van waterrat tot zeemeermin

"Mijn vin weegt trouwens wel 15 kilo", vertelt Pie. "Ze is gemaakt van siliconen en er zit een single-fin-mechanisme in, dat speciaal ontwikkeld is om goed door het water te kunnen bewegen met de zogenaamde dolphin kick-zwemslag." Pie gebruikt verschillende staarten en vinnen, van textiel of plastic, in de meest uiteenlopende kleurencombinaties en zelfs ingelegd met Swarovski-steentjes.

Is het zwemmen met zo'n zware staart dan niet ontzettend moeilijk? "Het verschilt per persoon, hoe makkelijk je het aanleert", vertelt Pie. "Het is even wennen dat je niet je benen los van elkaar kunt bewegen, maar ik had het best snel onder de knie. Ik ben al heel mijn leven een echte waterrat, dat scheelt misschien."

“Het gaat om de magie. Mensen even meevoeren in een wereld die verheven is boven de dagelijkse.” Marijke Pie

Pie wordt als zeemeermin ingehuurd door de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Zo zwom ze rond op de opening van het nieuwe zwembad van EuroParcs, trad ze op in een watertank op een afterparty van Milkshake Festival, maakte ze reclame voor waterproof mascara van een beautymerk en schonk ze drankjes in bij een opening van een oesterbar. "Je kan mijn performances zien als een soort luchtacrobatiek, maar dan onder water. Het gaat om de magie. Mensen even meevoeren in een wereld die verheven is boven de dagelijkse."

Daarnaast geeft ze workshops zeemeerminzwemmen voor bedrijven. "De bedrijven huren mij in voor een teamuitje", zegt ze. "Vaak begint dat allemaal heel lacherig en durven vooral de mannen niet toe te geven dat ze het best leuk vinden. Maar aan het einde krijg ik meestal toch hele positieve reacties." Wat die reacties dan zijn? "Dat mensen er achterkomen dat het een hele work-out was, of dat ze gewoon veel plezier hebben in het iets heel nieuws uitproberen."

Zwemmen tussen de haaien

Voor Pie zelf begon het hele zeemeerminavontuur toen ze nog veel aan cosplay (een Japanse vorm van performance art, waarbij de deelnemers zich verkleden als een fictief karakter) deed. "Een keer ging ik verkleed als zeemeermin. Tijdens mijn zoektocht naar zeemeerminkostuums stuitte ik op een internationale community van zeemeerminnen." Pie werd steeds meer in de zeemeerminnenwereld opgeslokt, die volgens haar bestaat uit mensen van alle leeftijden en genders.

In de Verenigde Staten heeft ze een aantal grote voorbeelden, die bijvoorbeeld handgemaakte zeemeerminstaarten verkopen of zwemmen tussen de haaien en dolfijnen in aquaria. "In Nederland is dat nog nooit gedaan", zegt ze. "Maar het is wel mijn droom om ook een keer als zeemeermin in een groot aquarium te zwemmen."