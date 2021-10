Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Boudewijn van Zon (53), arbeidsadviseur voor mensen met een visuele beperking.

Wie: Boudewijn van Zon

Boudewijn van Zon Wat: Arbeidsadviseur voor mensen met een visuele beperking

Arbeidsadviseur voor mensen met een visuele beperking Inspiratie: Verhalen over zijn eigen oma, die leefde met een visuele beperking

Hoewel Boudewijn van Zon zijn eigen oma nooit gekend heeft, heeft haar levensverhaal grote indruk op hem gemaakt. Met name de verhalen over haar slechtziendheid en de manier waarop het invloed op haar dagelijks leven had.

In de buurt van zijn geboorteplek Grave stond ook het Blindeninstituut. "Daar reden wij altijd langs", herinnert Van Zon zich. Aangewakkerd door de verhalen over zijn oma trok dat instituut toen al zijn aandacht. Nu werkt Van Zon zelf bij de opvolger van dat instituut, Koninklijke Visio, als arbeidsbegeleider.

"Voordat ik hier kwam werken, dacht ik onterecht dat alle mensen die blind of slechtziend zijn precies dezelfde klachten hebben", vertelt de arbeidsadviseur. "Ik ging ervan uit dat er dus standaardoplossingen zouden zijn." Al snel bleek dat niet het geval.

Er zijn namelijk veel verschillende soorten oogziekten, waardoor mensen slechtziend of blind kunnen worden. De oorzaak kan zo in het oog, het netvlies, het oogvocht, maar ook de oogzenuw of in de hersenen zitten. "Maar ook de manier waarop mensen ermee omgaan, heeft veel invloed op hun persoonlijke situatie en de manier waarop je ze het beste kunt helpen."

Aan de slag als pedagoog of callcentermanager

In zijn werk begeleidt Van Zon zowel de werknemer, die slechtziend of blind is, als de werkgever in het arbeidsproces. Soms betekent dit dat er speciale technische hulpmiddelen - zoals een kleine camera met voorleesfunctie op je bril, aanpassingen van programma's op je computer of ondersteuning met spraak - moeten komen. In andere gevallen moet de arbeidsadviseur zijn klanten helpen bij het zoeken naar nieuw werk.

“Het is ontzettend waardevol om iemand een tijd lang te kunnen begeleiden en uiteindelijk te zien hoe diegene weer zijn plek vindt op de werkvloer.”

"In dat geval kijken we eerst naar wat de persoon graag zou willen doen, wat zijn kwaliteiten en interesses zijn", legt Van Zon uit. "Daarna gaan we pas kijken wat wel en niet kan vanuit zijn visuele beperking. Vaak kan er namelijk veel meer dan je denkt." Zijn klanten zijn onder andere aan de slag gegaan bij lasbedrijven, als pedagoog, wethouder, hrm-medewerker, maatschappelijk werker en manager van een callcenter.

'Wordt gedacht dat ze niet productief zijn'

Mensen die slechtziend of blind zijn hebben volgens de arbeidsadviseur nog vaak te maken met vooroordelen. "Er wordt gedacht dat ze niet veel kunnen, niet productief zijn, of dat alles ze veel meer tijd kost", zegt Van Zon. "Dat vind ik ontzettend jammer. Bijna alle mensen die ik tot nu toe heb begeleid zijn juist erg gemotiveerd. Ze willen zich bewijzen en graag meedoen in de maatschappij."

Het kan voor de klant zelf echter moeilijk zijn om de eigen beperking te accepteren. Maar ook daarbij krijgen ze steun van de medewerkers van Visio. Als jobcoach loopt Van Zon dan ook mee op de werkvloer om zowel de werknemer als zijn collega's te begeleiden in het integratieproces. Ook legt hij de nieuwe collega's van zijn klant uit hoe om te gaan met een medewerker met een beperking.

"Het is ontzettend waardevol om iemand een tijd lang te kunnen begeleiden en uiteindelijk te zien hoe diegene weer zijn plek vindt op de werkvloer", zegt Van Zon. "Soms denk ik dat ik er zelf nog blijer van word dan die mensen zelf!"