Een werkweek van veertig uur, dat vinden velen onder ons al best lang. Maar er zijn ook Nederlanders die doorgaan als anderen op de bank neerploffen en weken draaien tot wel tachtig uur. Drie van deze workaholics vertellen hoe ze dat volhouden.

Prof. dr. Erik Scherder (69), hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Amsterdam. Werkt tachtig uur per week

"Elke dag van de week ben ik 's avonds tot een uur of elf aan het werk. Dat is veel ja, maar ik vind het dan ook ontzettend leuk om te doen." Professor Scherder is misschien wel hét voorbeeld van een drukbezet man. Los van zijn (onderzoeks)werk als hoogleraar gaat er geen week voorbij waarin er geen mediaverzoeken bij hem binnenkomen.

Houdt hij ook tijd over voor zichzelf? Toch wel. "Ik doe ook leuke dingen met mijn vrouw en kinderen. Ik leef voor mijn gezin en voor mijn werk. En doordeweeks kijk ik na elven ook nog een uurtje Netflix of oefen ik op de viool."

Op de vraag welke boeken over zelfmanagement Scherder heeft gelezen om dit drukke bestaan vol te houden, antwoordt hij resoluut: geen een.

"Mijn geheim is niet bijzonder en eigenlijk ook geen geheim. Ik heb me gewoon aan levenslessen gehouden die iedereen kent: niet roken, niet drinken, dagelijks voldoende bewegen, een gezond dag- en nachtritme aanhouden en beschikken over de benodigde zelfdiscipline om dit vol te houden. Op mijn 24e ben ik begonnen met studeren en eigenlijk ben ik nooit meer gestopt."

'Mijn vader werkte door tot zijn 89e'

Dit drukke, productieve leven heeft wel een prijs. "Mijn sociale leven is nul komma nul. Ik heb veel vrienden die mij altijd kunnen bellen en vice versa. Af en toe gaan we samen eten, maar zij weten ook dat ik druk ben met mijn werk."

Vakanties om op krachten te komen heeft Scherder niet nodig en vroeg opstaan is niet aan hem besteed. "Ik ben geen ochtendmens." Wel zit hard werken bij Scherder in de familie. "Mijn vader werkte door tot zijn 89e. Het hangt er dus ook van af of je de juiste genen hebt, en of je er zin in hebt."

Wouter Glaser (38), Chief Growth Officer bij communicatiebureaugroep Ace. Werkt vijftig uur per week

Glaser: "Door een overname en een nieuwe functie heb ik het de afgelopen tijd erg druk gehad. Voor mijn werk en functie bij Ace ben ik, ook in tijden van corona, veel onderweg en is het noodzaak mijn werk goed te organiseren."

Daarvoor heeft Glaser drie strategieën samengevoegd. "De eerste strategie heet Kanban. Dit Japanse werkprincipe laat zich eigenlijk als volgt samenvatten: Stop starting, start finishing. Het idee is dat je maar aan één ding tegelijk werkt en dat afmaakt voor je aan iets nieuws begint. Zowel in teams als voor individuen is deze strategie ontzettend handig. Het kost namelijk veel tijd om constant op te starten en af te ronden. Door deze strategie bespaar je energie en werk je efficiënter."

Ook zorgt Glaser ervoor dat hij aan het begin van de werkdag meteen start met de vervelendste taak. "Mensen zijn geneigd een moeilijke of vervelende taak voor zich uit te schuiven. De wetenschap dat je die taak nog moet doen, vreet de hele dag aan je en kost energie. Door het Eat that frog-principe te hanteren, zorg je ervoor dat die moeilijke of vervelende taak meteen uit de weg is. Als je dit principe combineert met Kanban, heb je 's ochtends meteen het lastigste deel afgerond en ben je nog voor het middaguur ontzettend productief bezig geweest."

“Tot mijn kinderen wakker worden, rond een uur of zeven, ervaar ik geen ruis en geen druk.” Wouter Glaser, CGO bij Ace

Tot slot hamert Glaser op het creëren van een juiste mindset. "Velen onder ons hebben een verantwoordelijke baan en de ambitie om stappen te zetten in hun carrière. Toch verzanden veel mensen in 's avonds doorwerken, omdat ze de hele dag meetings hebben."

Om dit te voorkomen, verwijst hij naar het boek The 5 AM Club van Robin Sharma. "Veel succesvolle ondernemers staan rond vijf uur 's ochtends op. Rond dat tijdstip heb je volgens dit boek de meeste energie en ben je het productiefst. Tot mijn kinderen wakker worden, rond een uur of zeven, ervaar ik geen ruis, geen druk en kan ik werken aan de frog. Vervolgens sta ik de hele dag met 1-0 voor."

Antonette Spaan (40), professioneel avonturier en influencer. Werkt in drukke periodes meer dan vijftig uur per week

Als zzp'er je productiviteit managen, brengt extra uitdagingen met zich mee. Soms zijn er periodes waarin je erg druk bent en je tijd tekort lijkt te komen. Spaan, zelfstandig ondernemer, heeft momenteel vijf projecten lopen (drie reissites, een blog en freelance schrijfwerk), die alle vijf op een andere manier aandacht vragen.

"Als zzp'er ben ik eigen baas en bepaal ik zelf wanneer en hoeveel ik werk. Maar als ik reis, heb ik het ontzettend druk en moet ik productief zijn. Toen ik net begon als zelfstandig ondernemer was het puzzelen hoe ik voor verschillende projecten zo productief mogelijk kan zijn."

“Mijn werk gedijt bij vrijheid en creativiteit. Dat bereik je niet door heel strak te plannen.” Antonette Spaan, ondernemer

Ze probeerde zich eerst dagelijks te focussen op maar één project. "Maar ik kwam er al snel achter dat ik daar gestrest en ongelukkig van werd. Op maandagen de hele week strak vastleggen, werkte contraproductief. Als ik woensdag pas reactie krijg op een mail voor een project waar ik alleen maandag aan werk, kan ik dat niet een halve week laten wachten. Ik weet nu dat ik het meeste werk verzet als ik niet té strak plan."

Ook is Spaan een ochtendmens, maar dan begint ze niet meteen met werk. "Ik probeer altijd tussen 6.00 en 6.30 uur op te staan. Het eerste wakkere uur van mijn dag besteed ik aan beweging in de vorm van een wandeling of yoga-oefeningen."

Maximaal vijf of zes uur werk inplannen per dag

Sinds twee jaar werkt Spaan met een maandplanner in Excel. "Via die spreadsheet kijk ik elke maandag wat ik die week moet doen. Vervolgens plan ik dat losjes in per dag. Ik heb geleerd dat ik op die manier meer werk kan verzetten in minder tijd. In het begin van mijn ondernemerschap plande ik acht of negen uur per dag in, nu is dat maximaal vijf of zes uur. Aan het einde van de dag is mijn energie echt op en moet ik iets anders gaan doen."

Die losse aanpak zorgt bij Spaan voor verhoogde productiviteit. "Mijn werk gedijt bij vrijheid en creativiteit. Dat bereik je niet door heel strak te plannen." Haar tip? "Laat je door niemand vertellen wat je moet doen en beweeg elke dag. Zoek uit wat voor jou werkt. Dat proces is er een van trial-and-error; uiteindelijk merk je het vanzelf."