Uitzendplatforms schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Ze proberen in te spelen op de groep jonge werkzoekenden die geen vast contract wil of kan krijgen. Wat maakt deze platforms zo aantrekkelijk voor jongeren?

Siham El Abbassi is 23 jaar en studeert in Rotterdam. Ze vond het lastig om een vaste bijbaan te combineren met haar studie, dus kwam ze terecht bij het uitzendplatform Youbahn. "Mijn schoolrooster is altijd anders", zegt El Abbassi. "Ik zocht iets wat bij mij paste. Op deze app kan ik reageren op bepaalde diensten bij bedrijven die op zoek zijn naar werknemers om hun shifts in te vullen."

Zo heeft ze al meerdere bijbaantjes gehad. "Van schoonmaakster tot enquêtes afnemen in een ziekenhuis tot webcare agent."

Uitzendkracht en werkgever beoordelen elkaar in app

Werk krijgen via een online uitzendplatform gaat volgens een vast stappenplan. De jongeren zijn in dienst bij het uitzendplatform. Bedrijven kunnen zich aanmelden met werk en de werkzoekende kan zich in de app aanmelden voor een dienst. Vervolgens kan de werkgever op basis van een profiel en beoordelingen de beste kandidaat voor de dienst accepteren.

Waar een groot bedrijf als Uber onlangs door de rechter op de vingers werd getikt vanwege schijnzelfstandigheid, is dat bij deze uitzendplatforms niet het geval. De uitzendkracht is in dienst, krijgt betaald per gewerkt uur en het platform ontvangt daar een vaste vergoeding voor. Veel opdrachtgevers maken gebruik van een vaste pool met flexibele krachten van het platform of schakelen het platform in voor een hyperflexibele kracht als noodoplossing.

“De jongere is bij ons in dienst en is daarmee verzekerd, bouwt pensioen op en krijgt vakantiegeld.” Ard Huininga, Youbahn

"We proberen anders te denken dan wat gebruikelijk is in de uitzendbranche", zegt Ard Huininga, CEO bij Youbahn. "We werken niet met een zzp-constructie. De jongere is bij ons in dienst en is daarmee verzekerd, bouwt pensioen op en krijgt vakantiegeld." Het bedrijf heeft inmiddels 30.000 mensen in het bestand en vijftienhonderd aangesloten opdrachtgevers.

Last minute iemand nodig als het druk wordt

De bedrijven verschillen onderling niet veel van elkaar. De klantenkring met aangesloten bedrijven bestaat vaak uit horecaondernemers, maaltijdbezorgers of retailers en deze bedrijven mikken vooral op jongeren. "Toen wij in 2017 zijn gestart, hebben we een generatieonderzoek gedaan", zegt Reinier Vastenburg van NOWJOBS. Dit bedrijf telt 30.000 'bijverdieners' en zevenhonderd aangesloten bedrijven.

Vastenburg: "De jongere tot ongeveer dertig jaar is mobiel, flexibel en ongeduldig: alles moet direct. Daar past dit concept bij. We springen ook in op de behoefte van een werkgever die bijvoorbeeld last minute nog iemand nodig heeft omdat het extra druk wordt."

Wanneer een ondernemer in een klein dorp nog iemand nodig heeft, vindt deze soms iemand via Facebook of na een berichtje in een WhatsApp-groep, ziet Vastenburg. "Maar in de grotere steden is dat lastiger. Zo'n platform waarop je elkaar kunt beoordelen, is dan een toegevoegde waarde."

Tarieven sterk verhoogd door personeelstekort

De platforms merken dat de coronapandemie de arbeidsmarkt heeft veranderd. "COVID-19 heeft veel invloed gehad", zegt Frederik Fahning van Zenjob, dat 22.000 actieve gebruikers heeft en samenwerkt met meer dan duizend werkgevers. "Bedrijven hebben nu niet genoeg personeel. Zeker in de horeca. Dat is gunstig voor de tarieven, want de jongere gaat dan meer verdienen."

Sinds een paar maanden is de markt ontploft, zegt Huininga van Youbahn. "Opdrachtgevers plaatsen hogere lonen omdat ze echt om personeel verlegen zitten. Ik heb sommige nettolonen bijvoorbeeld van 10 euro per uur naar 16 of 17 euro zien stijgen."

“Soms werk je bij een restaurant en dan eisen ze dat je morgen komt werken. Zo niet, dan word je ontslagen. Dat is toch niet eerlijk?” Frederik Fahning, Zenjob

Tijdens een personeelscrisis is het gunstiger om horecawerk te doen via een uitzendplatform dan aan te kloppen bij het restaurant of café zelf, stelt Fahning. "Soms werk je bij een restaurant en dan eisen ze dat je morgen komt werken. Zo niet, dan word je ontslagen. Dat is toch niet eerlijk? Wij willen ervoor zorgen dat de jongere zelf kan bepalen waar en wanneer hij wil werken."

Voor El Abbassi is werken via een platform in ieder geval een uitkomst. "Je doet soms dingen die je nooit eerder hebt gedaan", zegt ze. "Het is uit je comfortzone, maar je wordt nooit in het diepe gegooid. Werkgevers bieden altijd begeleiding. Ik zit nu in de fase van mijn leven waarin ik mezelf volledig kan ontwikkelen. Dan is het mooi dat ik verschillende baantjes kan proberen en daarnaast lekker kan bijverdienen."