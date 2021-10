De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van taxichauffeurs in het zorgvervoer onder de loep.

De meeste taxichauffeurs in Nederland werken zelfstandig en vallen niet onder de taxi-cao. Van de 27.500 taxichauffeurs die wél onder de cao vallen, houdt 80 procent zich bezig met zorgvervoer. Dit zijn de busjes met de blauwe kentekens, die verstandelijk of fysiek beperkten, kinderen in het speciaal onderwijs en niet-mobiele ouderen vervoeren. Deze chauffeurs voeren een onmisbare maatschappelijke taak uit. Maar krijgen ze daar ook naar betaald?

Wat verdien je als je net begint?

Vakbondsbestuurder Taxi Meindert Gorter (FNV) draait er niet omheen: 11,62 euro per uur, bruto. "Je kunt beter koerier zijn", zegt hij. "Pakjes wegbrengen levert meer op dan het ontzorgen van mensen. Het werk is geen vetpot, en dan zijn het ook nog eens kleine contracten. Slechts 10 procent van de chauffeurs werkt fulltime. Je kunt er amper van rondkomen."

Ook langdurige dienstverbanden zijn zeldzaam. "Gemeentes hebben vaak maar een contract voor vier jaar. Als ze pech hebben, raken ze het kwijt. Chauffeurs gaan dan mee naar een nieuwe werkgever en komen hierdoor soms bij een baas terecht waar ze zelf nooit gesolliciteerd zouden hebben."

Hoe maak je stappen?

Chauffeurs gaan jaarlijks een trede omhoog in de loontabel. Na een jaar krijg je zo 11,88 euro per uur, na vijf jaar 12,66 euro en na zeven jaar 13,19 euro.

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Voor chauffeurs van straattaxi's die onder de cao vallen is dat de eerder genoemde 13,19 euro per uur. Het topsalaris voor chauffeurs in het zorgvervoer is na elf dienstjaren 14,24 euro per uur (wat bij een - zeldzaam - fulltime contract neerkomt op 2.468 euro per maand).

“Als je dagen van dertien uur maakt, mag je blij zijn als je acht uur betaald krijgt.” Meindert Gorter, FNV

In de sector werken relatief veel vijftigplussers, die het dus met dit salaris moeten doen. Overigens krijg je alleen de uren betaald die je daadwerkelijk rijdt, zegt Gorter. Als je tussen de verschillende ritten even niets te doen hebt, hoeft een werkgever je niet te betalen. "Als je dagen van dertien uur maakt, mag je blij zijn als je acht uur betaald krijgt."

Zijn er nog extra's?

Buiten het wettelijk verplichte vakantiegeld en een volgens Gorter goede pensioenregeling (die vanwege het lage loon niet leidt tot een royaal pensioen) zijn er geen extra's. Ook als je 's avonds of 's nachts werkt, hoef je niet te rekenen op een onregelmatigheidstoeslag. Die is volgens Gorter jaren geleden al in het loon verwerkt.

Voor welke uitdagingen staat de sector?

Personeel vinden is momenteel moeilijk, wat Gorter niet verwonderlijk vindt met deze lonen en arbeidsvoorwaarden. "Die zijn het gevolg van het feit dat alle partijen voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Gemeentes halen een vervoersconsulent binnen die op zoek gaat naar de goedkoopste aanbieder, waardoor werkgevers met elkaar moeten concurreren op prijs. Het gaat niet eens meer om kwaliteit."

Een bedreiging voor de sector is ook het feit dat vrijwilligerswerk in het vervoer sterk in opkomst is. "Je ziet het in het openbaar vervoer, waarin provincies bepaalde lijnen loslaten, die vervolgens worden opgepakt door burgers. Wat eerst betaald werk was, wordt vrijwilligerswerk. Wij hebben daar geen grip op."

Gorter zou willen dat niet alleen de maatschappij, maar ook de chauffeurs zelf zouden inzien hoe belangrijk hun werk is. "Deze chauffeurs verdienen het om een goede boterham te verdienen. Ze zijn onmisbaar, maar ook onzichtbaar. Ik hoop dat in dat laatste verandering komt."