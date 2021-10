Beginnen aan een nieuwe baan is leuk en spannend. Maar wat als je geen klik hebt met de collega's of het werk niet echt de uitdaging biedt die je zocht? Hr-expert Hijmen Vos en loopbaancoach Femke Derksen weten er wel raad mee.

In Nederland zijn er namelijk nog nooit zoveel vacatures geweest. Aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar waren het er volgens statistiekbureau CBS maar liefst 327.000. Met zoveel keuze is het extra frustrerend als je nieuwe baan flink tegenvalt. Een geruststelling: je bent niet de enige. "Dit gevoel kennen heel veel mensen", vertelt loopbaancoach Derksen.

Dat het begin moeilijk is, is te verwachten. We moeten nu eenmaal altijd wennen aan een nieuwe situatie. Maar soms komt het ook door de baan zelf. Misschien ervaar je te weinig autonomie in je nieuwe rol, word je niet uitgedaagd of kun je je niet in een kantoortuin concentreren.

Dat is niet de bedoeling, stelt Derksen. "Werk zou energie moeten geven. Natuurlijk heeft iedereen weleens een baaldag, maar dat moet een uitzondering zijn, niet de norm."

Begonnen met te hoge verwachtingen

Een lange baalperiode is vaak het gevolg van hooggespannen verwachtingen die niet waargemaakt worden, weet Vos. "Je was waarschijnlijk ontzettend enthousiast bij het tekenen van het contract. Alleen zijn je verwachtingen door dit gevoel veel te hoog", zegt de hr-expert en auteur van Grip op personeelsverloop. Al moet je volgens hem dan niet gelijk de handdoek in de ring gooien. "Je moet de nieuwe baan altijd even de kans geven."

“Door direct open te zijn over de andere kant van de medaille, zijn de verwachtingen ook een stuk lager en is de kans op teleurstelling kleiner.” Hijmen Vos, hr-expert

Iedere baan heeft leuke en minder leuke kanten. Volgens Vos is het daarom zowel voor de werkgever als de sollicitant verstandig om open kaart te spelen tijdens het sollicitatiegesprek. "Door direct open te zijn over de andere kant van de medaille, zijn de verwachtingen ook een stuk lager en is de kans op teleurstelling kleiner."

De drempel om als sollicitant naar de minder leuke kant van het werk te vragen, kan hoog zijn, zegt Vos. "Maar als je het niet doet, dan snij je uiteindelijk jezelf toch in de vingers."

Als de nieuwe functie tegenvalt omdat de werksfeer niet prettig is of het werk niet de juiste uitdaging biedt, adviseert Derksen een gesprek aan te gaan met de leidinggevende of de hr-afdeling. "Heel veel problemen los je op door goed te communiceren." Dit geldt ook als je binnen hetzelfde bedrijf een andere functie wil uitvoeren of een loonsverhoging wil. "Door te laten weten wat je wil veranderen, kan de verandering ook sneller plaatsvinden."

Jezelf leren kennen met een loopbaantraject

Maar sommige problemen zijn niet op te lossen met een goed gesprek. "Als mensen niet goed weten welke functie en welke werkomgeving echt bij ze past, dan is dit niet simpel op te lossen." Een loopbaantraject kan dan uitkomst bieden. Derksen: "Je gaat daarin op zoek naar wat jij leuk vindt en wat jouw talenten zijn."

Het kan ook zijn dat dit ene bedrijf simpelweg niet bij je past. Vos: "De bedrijfscultuur kun je niet makkelijk zelf veranderen, dus dan is het beter om weg te gaan. Neem niet halsoverkop ontslag - je wil niet in de financiële problemen komen - maar begin wel met verder zoeken."