Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: "Wat doe jij eigenlijk?" Dit keer Felice de Baare (36), tarotlezer.

Wie: Felice de Baare

Felice de Baare Wat: Tarotlezer

Tarotlezer Speciale interesse: Tarotleggingen voor bedrijven

Toen De Baare op de havo zat, was het in de mode om aan 'hekserij' te doen. Samen met klasgenoten verdiepte ze zich in tarotkaartlezen en aanverwante spirituele bezigheden. In tegenstelling tot bij haar klasgenoten bleef de tarot bij De Baare na die tijd hangen.

"Het voelde voor mij niet als iets bijzonders", legt de tarotkaartlezer uit. "Eerder had ik het idee dat het heel vanzelfsprekend was om op deze manier - via sprookjes, archetypische verhalen en mythes - antwoorden op vragen te zoeken."

Tegenwoordig heeft De Baare haar eigen spirituele winkel in de binnenstad van Haarlem, waar ze zes dagen per week onder andere tarotlezingen verzorgt. In haar winkel krijgt ze klanten met veel verschillende achtergronden: van CEO's tot thuisblijvende ouders, en van jonge mensen tot tachtigers.

Ook verzorgt De Baare lezingen op vrijgezellenfeesten, op kinderpartijtjes en voor bedrijven. "Heel interessant", zegt ze. "In de tarotwereld leer je meestal toch vooral persoonlijke vragen te beantwoorden, over de liefde of over je carrière. Maar het is heel mooi om te zien hoe je de kaarten ook kunt toepassen op een bedrijfsstrategie."

Archetypes uit sprookjes en mythen

De 78 tarotkaarten zijn gemodelleerd naar archetypen (oerbeelden van de menselijke psyche) uit onder andere sprookjes en mythen, met specifieke krachten en valkuilen die aan dat type worden toegedicht.

Voor elk aspect van iemands vraag legt De Baare een kaart. Elk van deze kaarten heeft een eigen betekenis die slaat op de huidige situatie in iemands leven. Die betekenis is volgens De Baare echter multi-interpretabel en komt vooral tot leven in gesprek met de persoon.

Ligt 'De Gehangene' bijvoorbeeld bij jouw carrière, dan betekent dat niet direct het einde van iets. "De Gehangene staat bijvoorbeeld ook symbool voor een ander perspectief op iets hebben", zegt De Baare. "Dan kan er verder bevraagd worden; hoe kan je een nieuw perspectief op je carrière krijgen?"

Grote liefde of juiste makelaar

De vragen waar mensen mee komen, variëren van 'wanneer vind ik mijn grote liefde?' tot 'welke makelaar moet ik inschakelen?' - een vraag die ze in de huidige wooncrisis steeds vaker krijgt.

Soms moet er volgens De Baare ook gezocht worden naar de vraag achter de vraag. "Zo kwam er een keer een vrouw bij mij langs die wilde weten wanneer ze de liefde zou vinden", vertelt ze. "Samen onderzochten we wat ze nodig had om zich open te stellen voor liefde van een ander. Het bleek dat ze meer zelfvertrouwen wilde krijgen. Een nieuwe opleiding volgen was het antwoord dat we hierop kregen vanuit de tarotlegging."

De tarotkaarten geven volgens De Baare geen kraakheldere antwoorden, maar een aanknopingspunt om een gesprek te voeren. "Ik voel bepaalde zaken wel aan bij iemand, maar tijdens de tarotlegging heeft de vrager een even grote rol als ikzelf en de kaart."

Ze ziet zichzelf meer als een coach die mensen naar een eigen antwoord op hun vraag begeleidt dan als een voorspeller. "Sommigen kiezen ervoor om de antwoorden op hun vragen samen met een psycholoog te zoeken, anderen kiezen voor tarot."