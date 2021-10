Nederlandse start-ups waren eind vorig jaar goed voor meer dan 109.000 banen in Nederland, waarvan er 25.000 zijn ontstaan in de afgelopen drie jaar. Daarmee zijn start-ups goed voor een grotere banengroei dan elke andere individuele sector, blijkt uit onderzoek van Dealroom, techleap.nl en CBRE. Jonge professionals starten hun carrière graag bij een start-up. Maar hoe val je op tussen alle andere kandidaten?

Onlangs maakte LinkedIn de Top Startups 2021 bekend, een ranglijst van start-ups die succesvol inspelen op de veranderende behoeften van consumenten en bedrijven en daardoor in trek zijn als (potentiële) werkgever bij jonge professionals.

Online supermarkt Picnic voert de ranglijst aan. Ook plaats nummer twee wordt bezet door een online supermarkt: Crisp, dat zich richt op het leveren van lokale, verse producten. "De kwaliteit van de ingrediënten bepaalt de kwaliteit van de maaltijd", vertelt medeoprichter Tom Peeters.

“Maak je motivatiebrief persoonlijk, zeg meer dan dat het je 'leuk lijkt om er te werken'.” Tom Peeters, Crisp

Die gedachte ziet hij terugkomen in de populariteit van Crisp onder jonge werkzoekenden. "De kwaliteit van je team bepaalt ook je succes. Wij hebben geen magische formule, maar een fenomenaal team. We hebben altijd de ambitie gehad om de beste mensen te hebben."

Peeters ziet dat toptalenten zich tegenwoordig liever binden aan een start-up dan dat ze een gebaand pad doorlopen bij een groot bedrijf. "De meeste ontwikkeling haal je niet uit schoolboeken, maar vanuit toepassing in de praktijk. De toepassing bij een start-up is heel rijk, omdat de omgeving zo dynamisch is."

Op eigen manier targets halen

Deelscooterbedrijf Felyx is op de derde plek van de Top Startups-lijst terug te vinden. "Auto's zijn vervuilend en nemen met de parkeerplaatsen die ervoor nodig zijn veel ruimte in. Onze missie is auto's vervangen door e-scooters. Veel mensen vinden ons doel mooi en willen er onderdeel van worden", vertelt Shani Cohen, CCO bij Felyx. Cohen merkt dat jonge professionals waarde hechten aan vrijheid in het werk. "We werken binnen onze organisatie hard, maar geven personeel de vrijheid om op hun eigen manier een target te halen."

Daarnaast hebben werknemers op jonge leeftijd al verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, zegt Cohen. "We hebben een open werkcultuur. Jouw mening telt even zwaar als die van ieder ander." Werken bij een start-up is volgens Cohen een goede kickstart van je carrière. "Je leert veel verschillende skills, die in je latere loopbaan altijd van pas komen. Bovendien leer je goed samenwerken, doordat je echt als team werkt."

Ook bij Crisp krijgen werknemers veel ruimte voor eigen initiatief. "In een bedrijf dat snel groeit kun je zelf ook sneller ontwikkelen", aldus medeoprichter Peeters. Het team bestaat uit mensen die aan Harvard hebben gestudeerd, maar ook mensen die eerder als chef hebben gewerkt in een restaurant. "Die diverse groep talenten vindt het tegelijk enorm inspirerend, uitdagend en leuk om met elkaar te werken."

Meer weten van het bedrijf dan een ander

Als er zo veel gegadigden zijn voor een baan bij een start-up, hoe kom je er dan tussen? Peeters raadt aan om contact te zoeken met iemand die al werkzaam is bij het bedrijf waarbij je solliciteert. "In je netwerk vind je vast wel iemand die weer iemand kent, enzovoorts. Ga eens een kop koffie drinken, want dan weet je al weer meer van het bedrijf dan iemand anders." Ook voor de motivatiebrief heeft Peeters een tip: "Maak die persoonlijk, zeg meer dan dat het je 'leuk lijkt om er te werken'."

“Start-ups zijn nieuwe bedrijven, dus de werkwijze kan zomaar ieder half jaar veranderen. Nog niets is in beton gegoten, daar moet je tegen kunnen.” Shani Cohen, Felyx

Volgens Cohen moeten kandidaten een manusje-van-alles zijn. "Het werk bij een start-up bestaat uit veel verschillende onderdelen. Soms houd je je bezig met de strategie, dan weer met marketing." Cohen benadrukt ook dat je goed moet kunnen omgaan met verandering. "Start-ups zijn nieuwe bedrijven, dus de werkwijze kan zomaar ieder half jaar veranderen. Nog niets is in beton gegoten, daar moet je tegen kunnen."

Peeters plaatst wel een kleine kanttekening bij de populariteit van start-ups onder werkzoekenden: "Er zijn veel soorten start-ups en niet iedere start-up is even goed. Kijk daarom vooral naar de mensen die er werken. Pas je daar tussen, ja of nee?"