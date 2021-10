Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Rob Koning, ademcoach.

Wie: Rob Koning

Rob Koning Wat: Ademcoach

Ademcoach Tip: "Te rigoureuze gedragsveranderingen aan jezelf opleggen, zorgt juist voor meer stress. Probeer eerst kleine aanpassingen aan te brengen, zoals 's morgens een ademmomentje inlassen of de eerste paar uur na opstaan geen telefoon gebruiken."

Per dag halen we zo'n 15.000 tot 25.000 keer adem. Meestal merk je er niet zo veel van; het gaat automatisch, zonder dat je bij elke ademhaling stilstaat.

Gek misschien dus, dat iemand als Rob Koning ademhalingscoach is, want wat is er te leren aan zoiets natuurlijks en vanzelfsprekends? Volgens hem heel veel, want hoewel we meestal automatisch ademhalen, betekent dat niet dat het automatisch ook optimaal gaat.

Horecatijger ging zichzelf voorbij

Koning (alias 'Mr. Breath') was voorheen een echte horecatijger. Hij werkte in verschillende restaurants en had een proeflokaal met distilleerderij in het centrum van Amsterdam. Zo'n dertien jaar geleden ontdekte hij de kracht van de ademhaling, vanuit een eigen hulpvraag. Voor hem brachten de ademhalingsoefeningen weer rust en helderheid in zijn leven.

"Vroeger ging ik altijd tot het gaatje", vertelt hij. "Na elke werkdag in de horeca bleef ik lang hangen. Gezellig, maar soms ging ik mezelf daarin ook voorbij. Nu kan ik ook vaker denken: het is goed geweest zo." Na een tijd verliet Koning de horecawereld en begon hij zijn praktijk in ademcoaching.

“Bij mensen die paniekklachten hebben, kan de energie opwekkende ademhalingsoefening vuuradem in het begin juist voor angst zorgen.” Rob Koning, ademcoach

Nu heeft hij een bestseller (Ontdek de kracht van ademen) op zijn naam staan en helpt hij al zo'n twaalf jaar zelf mensen, die het moeilijk vinden om naast hun drukke leven ook te ontspannen. Deze mensen hebben vaak onbewust een ademhalingspatroon aangeleerd dat ze in de stressmodus houdt.

"Met de juiste ademhalingsoefeningen kan je dat patroon omkeren", vertelt Koning. "Door bijvoorbeeld een ademhaling te beoefenen die past bij een rustig gemoed kan je ook rustig worden." Volgens Koning gaat het erom weer in contact te komen met je lijf, waardoor je ook beter kunt gaan aanvoelen waar dat lijf behoefte aan heeft.

Genoeg zelfvertrouwen om naar Frankrijk te verhuizen

In zijn praktijk komt hij veel mensen tegen die een burn-out hebben of op een andere manier ongelukkig zijn met het leven dat ze lijden. Voor sommigen is het bewust worden van de ademhaling genoeg, voor anderen zijn daarnaast kleine of drastische veranderingen in het leven nodig. "Via de ademhaling weer tot jezelf komen kan dan de eerste stap richting die verandering zijn."

Koning had ooit een cliënt die last had van paniekaanvallen en andere angstklachten. "In de coachingsessies vertelde ze over haar droom om naar Frankrijk te verhuizen en daar gîtes te verhuren, maar ze durfde de stap niet te zetten." De ademhalingssessies hielpen die cliënt van haar paniekklachten af en zorgden voor het zelfvertrouwen om die grote stap toch te zetten. Koning: "Inmiddels woont ze al een paar jaar in Frankrijk en is ze hartstikke gelukkig."

'Herhaal de 4-6-ademhaling een paar minuten voor meer rust'

Koning werkt met ademhalingsoefeningen uit verschillende methoden, waaronder die van Wim Hof. Sommige ademhalingsoefeningen zijn volgens hem prima om ook zelf thuis te beoefenen, voor andere geldt dat je er beter voorzichtig mee kunt zijn en er begeleiding bij nodig hebt, zoals de vuuradem uit de yoga. "Bij mensen die paniekklachten hebben kan deze energie opwekkende ademhaling in het begin juist voor angst zorgen", legt Koning uit.

Een ademhalingsoefening die iedereen volgens hem thuis kan proberen, is de 4-6-ademhaling - gedurende vier seconden inademen, en daarna zes seconden uitademen. "Herhaal dit een paar minuten voor meer rust. Ook fijn voor het slapengaan!"