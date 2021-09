De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van (gz-)psychologen onder de loep.

Ooit werd je voor gek versleten als je vertelde dat je in therapie was, nu ben je bijna de uitzondering als je nog nooit een psycholoog hebt bezocht. Haast iedereen heeft er op enig moment in zijn leven baat bij, en steeds meer mensen zien dat in.

De wachtlijsten in de ggz zijn dan ook enorm. Maar wat verdienen de mensen die Nederlanders helpen met hun mentale gezondheid eigenlijk?

Wat verdien je als je net begint?

Dat hangt er helemaal van af onder welke cao je valt. Psychologen zijn er in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en in de gehandicapten-, jeugd- en thuiszorg. Om het overzichtelijk te houden gaan we in dit artikel uit van gz-psychologen die werkzaam zijn in de ggz.

Gz-psychologen zijn BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die zijn afgestudeerd aan de universiteit en daarna nog een tweejarige vervolgopleiding hebben gevolgd, verduidelijkt Boukje Lobbrecht, vicevoorzitter van beroepsvereniging NVGzP. Zij komen doorgaans terecht in schaal 65, die begint bij 4.138 en eindigt op 5.553 euro (bruto, bij 36 uur).

Er is ook nog een zogenoemde aanloopschaal, 64, waar beginnelingen weleens in belanden. Die begint bij 3.538 euro. Volgens Lobbrecht komt het ook voor dat gz-psychologen vanwege de huidige schaarste direct in een hogere schaal terechtkomen. "Daar horen we over, maar ik kan het niet hardmaken met cijfers."

Hoe maak je stappen?

Binnen de schaal ga je normaal gesproken elk jaar een treetje omhoog. Wil je boven die 5.500 euro uitstijgen, dan zul je verder moeten leren om je te specialiseren tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Je volgt dan nog een vierjarige vervolgopleiding. "Die is pittig, maar ook erg leuk", zegt Lobbrecht. "Ik heb het zelf ook gedaan en kan het iedereen aanraden." Tijdens de opleiding behoud je je salaris: naast je werk leer je één dag per week.

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Bij gz-psychologen schommelt dat dus rond de 5.500 euro. Ga je je specialiseren, dan kun je meer verdienen, zegt Lobbrecht. Verreweg de meeste psychologisch specialisten (53 procent) zitten in schaal 70, die loopt van grofweg 4.700 tot 6.500 euro. 43 procent zit in schaal 75, wat neerkomt op een salaris tussen 5.500 en 7.900 euro.

Er is ook nog een schaal 80, die loopt van 6.500 tot 9.200 euro. Slechts 4 procent van de psychologisch specialisten - met stevige managementtaken - valt daaronder, blijkt uit onderzoek van de NVGzP. "We zien wel heel duidelijk een stijging in schaal 75", zegt Lobbrecht. "Ons werk is steeds zwaarder en complexer geworden, wat zich vertaalt in een hoger salaris."

Zijn er nog extra's?

Voor overwerk, onregelmatigheid en aanwezigheidsdiensten zijn soms vergoedingen beschikbaar, maar in de ggz komt dat in de praktijk eigenlijk niet voor. Het uitgangspunt voor de hogere functiegroepen is dat dat soort vergoedingen al in het salaris is verrekend.

Wel is er 8 procent vakantiegeld en 8,33 procent eindejaarsuitkering. Ook interessant: in bijzondere gevallen - zoals de huidige schaarste op de arbeidsmarkt - kunnen gz-psychologen volgens de cao tot 10 procent boven op hun salaris bedingen.

“We doen dit werk vanuit onze passie, maar het moet wel voldoende worden beloond.” Boukje Lobbrecht, vicevoorzitter van beroepsvereniging NVGzP

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Om te beginnen de al genoemde schaarste. Er zijn momenteel te weinig gz-psychologen en specialisten om aan de vraag te voldoen. "We zijn er landelijk druk mee bezig om te zorgen dat er meer worden opgeleid", zegt Lobbrecht.

Een andere grote uitdaging in deze tijd is het krijgen van goede arbeidsvoorwaarden. "Psychologisch specialisten zijn, vergelijkbaar met medisch specialisten, verplicht nascholing te volgen voor de herregistratie. Dit wordt vaak nog onvoldoende vergoed. Daar werken we aan. Zeker nu de wachtlijsten enorm zijn is het belangrijk dat we goede mensen binnenhouden. Daarom moeten we het werk aantrekkelijk houden en passende voorwaarden bieden. We doen dit werk vanuit onze passie, maar het moet wel voldoende worden beloond."