We zijn best gelukkig met ons werk, blijkt uit onderzoek. Daar heeft de coronacrisis niet veel aan veranderd. Maar wat kun je het beste doen als je niet goed in je vel zit op je werk? Drie werkgelukexperts geven tips (goed nieuws: die kun je vandaag al toepassen op je werk).

In de Week van het Werkgeluk is er aandacht voor wat werknemers gelukkig maakt. Ook presenteren de initiatiefnemers van de Week Happy Office in samenwerking met Gelukkig Werken en MonitorGroep nieuwe cijfers rondom het onderwerp. Het Nationaal Werkgeluk Onderzoek, waar vijftienhonderd werkenden voor zijn bevraagd, laat zien dat we best veel werkgeluk ervaren en het gemiddeld een 7,2 geven. Dat cijfer is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven.

Zelfs de coronacrisis heeft niet veel aan dat gemiddelde veranderd, zegt Fennande van der Meulen van Happy Office. "Voor veel mensen viel de werkdruk weg. Ook kregen we veelal een rustiger leven. En hoewel we onze collega's misten, haalden we meer uit ons werk omdat we ons beter konden focussen", vult Arie Pieter Veldhoen van de MonitorGroep aan.

Maar er is ook een grote groep die juist ontzettend veel last heeft (gehad) van de coronacrisis, ziet Onno Hamburger van Gelukkig Werken. "Bijna de helft van de werknemers heeft minder energie en ervaart minder positieve emoties. Deze groep is niet overspannen of heeft een burn-out, maar is 'ontsprankeld'." Herken je jezelf hierin? Dan is het nog niet te laat, zeggen de experts.

1. Bespreek je zorgen

Meer werkgeluk begint vaak met een gesprek, met je leidinggevende en collega's. Het helpt om het samen over de werksfeer te hebben, zegt Van der Meulen. "Bespreek hoe je dagelijks met elkaar om wil gaan, want dat heeft de meeste invloed op ons werkgeluk. Daarbij vormt een goede werksfeer een buffer tegen werkdruk en stress. Zet het onderwerp dus zelf op de agenda van het volgende teamoverleg."

In gesprek gaan met je baas kan best lastig zijn, zeker als hij de oorzaak is van je onvrede. Het Nationaal Werkgeluk Onderzoek laat zien dat dit best vaak de realiteit is: de leidinggevende staat op plaats drie van alle factoren die laag werkgeluk veroorzaken. Baal je enorm van je manager, dan heeft Hamburger nog wel een tip: "Als je echt een slechte baas hebt, zou ik zeggen: wegwezen. Maar misschien is er een middenweg. Kijk of je een andere manier kunt vinden voor de omgang met elkaar."

Daarnaast laat het onderzoek zien dat bazen zichzelf een hoger cijfer geven dan dat werknemers doen. Hamburger: "Daaruit blijkt dus dat heel veel niet wordt besproken. Werknemers zouden dus beter moeten aangeven wat ze van hun leidinggevende verwachten."

2. Neem de regie

Werknemers die de meeste regie over hun carrière en geluk hebben, scoren een 7,5 op werkgeluk. Regie begint bij erachter komen waar je grenzen liggen en wat je wel of niet leuk vindt in je werk. Hamburger geeft als tip om een week lang bij te houden van welke activiteiten je nou blij werd en op welke je leegliep. "Kijk dan hoe je de dingen waar je niet blij van wordt minder kunt doen en die uit het andere rijtje vaker kunt oppakken."

Volgens Veldhoen kun je ook regie nemen in het halen van meer voldoening uit je werk - ook een bepalende factor voor werkgeluk. "Een doel hoeft niet altijd door je manager te worden bepaald. Je kunt ook tegen jezelf zeggen: ik ga dit project vandaag nog afronden. Dat geeft ook voldoening."

“Ouderen hebben meer meegemaakt in hun leven en zijn daardoor minder gevoelig voor negatieve emoties.” Onno Hamburger

3. Vergroot je veerkracht

Het onderzoek laat zien dat vooral de jongere werknemer laag scoort op werkgeluk. 55-plussers geven het een veel hoger cijfer. Hamburger zoekt een verklaring in het hogere cijfer van de oudere werknemer. "Ouderen hebben meer meegemaakt in hun leven en zijn daardoor minder gevoelig voor negatieve emoties."

Als je die levenservaring nog niet hebt, geeft Veldhoen als tip om regelmatig een 'wat als…'-oefening te doen. "Bedenk bijvoorbeeld wat je zal doen als je dit werk morgen niet meer kunt doen. Dan ben je daar in ieder geval op voorbereid."

4. Creëer ruimte voor jezelf

Werkdruk heeft ook veel impact op hoe gelukkig we zijn op de werkvloer. Het kan zijn dat je een hoge werkdruk prettig vindt omdat het je beter laat presteren. Daarin schuilt altijd een risico, zegt Veldhoen. "Overuren maken kan, maar het moet geen gewoonte worden. Neem daarom altijd bewust tijd voor ontspanning zoals een wandeling, ook al heb je het druk."

Veldhoen adviseert om elke week een blok van vier uur in de agenda te reserveren waarin je niet gestoord wil worden. "Met dat blokje mag wel geschoven worden, maar het moet wel ergens in die week gebeuren. Zo reserveer je ademruimte voor jezelf om je bijvoorbeeld even rustig in te kunnen lezen en voor te kunnen bereiden op een presentatie."