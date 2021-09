Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Lisse van de Groep (29), hondengedragscoach.

Wie: Lisse van de Groep

Lisse van de Groep Wat: hondengedragscoach

hondengedragscoach Tip: "Kijk altijd naar het totaalplaatje en de context van gedrag. Een hond die kwispelt is niet altijd blij en een hond die hijgt is niet altijd gestrest. Let ook op andere signalen en bedenk altijd wat de oorzaak van het zichtbare gedrag kan zijn."

Hoe laat je je puppy wennen aan drukke plekken, zoals het schoolplein? Hebben alle honden een andere hond om zich heen nodig? Waarom luistert mijn hond niet? Deze en vele andere vragen beantwoordt hondengedragscoach Van de Groep op haar Instagram-account. "Online leg ik de basics uit", zegt ze. "Als mensen meer willen weten of persoonlijke hulp nodig hebben, kunnen ze een consult of traject boeken."



Je zou denken dat het weggeven van veel waardevolle kennis op Instagram uit den boze is, maar voor Van de Groep werkt het zeer goed. 75 procent van haar klanten bereikt haar via haar Instagram-pagina. Per week bezoekt de hondengedragscoach gemiddeld drie honden en hun baasjes. Sommigen van hen krijgen een enkel consult en anderen zijn maanden zoet.

“Je kunt wel denken: ik vind het geen probleem om elke dag uren met een husky te wandelen. Maar vind je dat over een jaar nog steeds?” Lisse van de Groep, hondengedragscoach

Autovrees

"In veel van de gevallen is een enkel consult niet voldoende", zegt ze. "Maar ik wil graag dat mijn diensten voor iedereen beschikbaar zijn. Ook voor mensen die geen compleet traject kunnen betalen. Als ik ze al een klein stukje op weg kan helpen, geloof ik dat ik een verschil kan maken. Het werken aan probleemgedrag van de hond heeft namelijk een positief effect op het leven van zowel de hond als de baas."

Als voorbeeld van een langer traject noemt Van de Groep een hond die veel autovrees had. "Al bij het zien van een auto begon die over te geven. Na maandenlang trainen is het gezin uiteindelijk samen met de hond op autovakantie naar Texel gegaan. Zonder angst."

Probleem bij baasje

Volgens Van de Groep is er in 90 procent van de gevallen meer aan de hand met het baasje dan met de hond. Dat wil zeggen dat het probleem in al die gevallen te verhelpen is door het gedrag of de mindset van het baasje aan te passen. "Soms kom ik bij mensen thuis en zeggen ze bijvoorbeeld dat ze het zo vervelend vinden dat de hond steeds in bed springt. Als ik vervolgens vraag wat ze in zo'n situatie doen, antwoorden ze dat ze de hond gewoon tussen hen in laten liggen. Ja, dan geef je zelf als baasje geen duidelijke grenzen aan."

Honden zijn volgens haar erg sterk in het koppelen van oorzaak en gevolg. "Als je een hond iets wilt leren, is het slim om het gewenste gedrag aan een positief gevolg te koppelen."

Een ander probleem dat Van de Groep vaak tegenkomt, is dat baasjes niet goed na hebben gedacht over welke hond er specifiek bij hen past. "Je kunt wel denken: ik vind het geen probleem om elke dag uren met een husky te wandelen. Maar vind je dat over een jaar nog steeds?" Om die reden biedt ze ook consulten aan voor aanstaande hondeneigenaren.

Volgens van de Groep is het slim om een hond te nemen die binnen jouw levensstijl past. Ben je zelf niet zo actief, kies dan niet een hond met een mooi uiterlijk, maar één die behoefte heeft aan veel beweging en mentale uitdaging. "Als de behoeften van hond en baas dichter bij elkaar liggen, is het ook makkelijker om het samen fijn te hebben."