Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Sebastiaan Bouten in Berlijn.

Wie: Sebastiaan Bouten

Sebastiaan Bouten Functie: Accountmanager bij YoungCapital Duitsland

Accountmanager bij YoungCapital Duitsland Waar: Berlijn

Berlijn In het buitenland sinds: juni 2021

Hoe ben je in Berlijn terechtgekomen?

"Ik kon tijdens mijn studie een minor in het buitenland volgen, maar dat heb ik toen niet gedaan. Daar heb ik altijd spijt van gehad. Het ging maar niet uit mijn hoofd, dus ben ik naar mijn manager toegestapt om te vragen wat de mogelijkheden zijn voor werken in het buitenland. We hadden toen alleen nog YoungCapital-kantoren in Duitsland. Keulen vond ik te dicht bij huis. Berlijn leek me het leukst. Na een gesprek met de manager daar en een bezoek aan de stad, stonden alle seinen op groen."

Hoe bevalt het tot nu toe?

"Dit is de eerste keer dat ik buiten Nederland woon, zelfs de eerste keer buiten Noord-Brabant. Maar ik vind het heel erg vet. Ik ben ontzettend blij dat mijn werkgever me deze kans heeft gegeven, helemaal omdat ik de taal nog niet goed sprak."

“Ik kende natuurlijk de verhalen van hele formele Duitsers. Maar daar merk ik niets van.” Sebastiaan Bouten

"Toen ik hoorde dat ik de baan had, ben ik meteen een cursus Duits gaan volgen. Dat ik nu samenwoon met een Duitser en een Zwitser helpt ook heel erg bij het leren van de taal."

Werken in Duitsland is vast anders dan in Nederland.

"Ja. In Nederland was ik gewend om alles snel, snel te doen en digitaal. Duitsers houden van papier. Contracten worden geprint, getekend, gescand en daarna weer opgestuurd. Dat kost allemaal tijd. Voor mij heel lastig om te begrijpen, vooral omdat we zoveel digitale mogelijkheden hebben om contracten op een veilige manier te versturen. De sfeer op de werkvloer is wel hetzelfde, daar was ik positief door verrast. Ik kende natuurlijk de verhalen van hele formele Duitsers. Maar daar merk ik niets van."

Heb je inmiddels vrienden in de stad?

"Ik heb de laatste tijd steeds vaker het idee dat mijn leven hier echt begonnen is. Ik heb een sociaal netwerk, ik ben afgelopen weekend met een andere Nederlander naar een voetbalwedstrijd geweest en doe geregeld leuke dingen met collega's. Ook sporten we samen. Ik heb me nog geen moment eenzaam gevoeld, daar was in het begin wel bang voor."

Hoe ziet een gemiddeld weekend er voor jou uit?

"Er worden wel wat biertjes gedronken. En ik ben grote sportfan. Ik ga graag naar voetbalwedstrijden, maar ik wil ook nog graag naar een basketbal- en ijshockeywedstrijd."

“Als je langs de overblijfselen van de Berlijnse Muur loopt, heb je echt wel het idee dat je de geschiedenis voelt.” Sebastiaan Bouten

"En inmiddels heb ik een leuk Duits meisje ontmoet met wie ik veel op stap ga. Zij woont ook nog niet zo heel lang in Berlijn, dus we kunnen ervaringen uitwisselen."

Wat vind je het leukst aan Berlijn?

"Het is een internationale stad. Op straat hoor je misschien wel meer Engels dan Duits. En wat ik heel gezellig vind en wat bijna tot de Berlijnse cultuur behoort: een biertje kopen voor 1 euro in een avondwinkeltje en dan de stad in. Zo kun je een prima avond hebben. Daarnaast heeft Berlijn veel historische waarde. Als je langs de overblijfselen van de Berlijnse Muur loopt, heb je echt wel het idee dat je de geschiedenis voelt."

Hoelang wil je blijven?

"Ik heb op werk aangegeven dat ik hier ongeveer een tot twee jaar wil blijven. Daarna wil ik een leven in Nederland gaan opbouwen. Maar het kan ook zo zijn dat ik van gedachten verander. Misschien wil ik straks helemaal niet meer weg uit Berlijn of ga ik naar Engeland, omdat we daar nu ook een vestiging hebben. Ik ben 26 jaar, dit is de leeftijd om dit soort dingen te doen."