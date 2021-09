Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Jordi van Netten (28), virtualrealityontwerper.

Wie: Jordi van Netten

Jordi van Netten Wat: Virtualrealityontwerper

Virtualrealityontwerper Toekomst van virtual reality: Maatschappelijke en persoonlijke problemen helpen oplossen en mixed reality (virtual reality gecombineerd met de realiteit om je heen).

Omdat hij veel wilde reizen, koos virtualrealityontwerper van Jordi van Netten de studie Recreatie. Toen dat niet zijn ding bleek, dacht hij eraan professioneel muzikant te worden; Van Netten zingt, speelt piano en accordeon. Uiteindelijk waren het zijn ouders die hem een duwtje in de goede richting gaven: programmeren.

"De nieuwste technologische snufjes hebben mij altijd al geboeid", zegt Van Netten. "Maar veel mensen waarschuwen je dat gamen heel anders is dan games ontwerpen." Zijn moeder heeft hem overtuigd dat programmeren toch de beste keuze zou zijn. "En omdat mijn vader graag een VR-ervaring aan zijn architectenbedrijf wilde toevoegen, besloot ik: ik ga leren programmeren, en mijn vader helpen."

“Virtual reality is zeer geschikt om angsten en andere psychologische problemen te verhelpen.”

Gelukkig bleken niet alleen zijn ouders enthousiast over het programmeren, ook Van Netten zelf ontdekte al snel dat de wereld van het VR-ontwerpen hem eindeloos kon boeien. "Je waant je eigenlijk een soort god. Je kunt je eigen dromen en die van anderen waarmaken." Onder water zwemmen zonder zuurstoftank, vliegen, op de Titanic varen: het kan allemaal in de VR-spellen en -experiences die Van Netten ontwerpt.

De ontwerper stelt dat het middels virtual reality zelf mogelijk is van een angst of fobie af te komen. "Het moment dat je de VR-bril opdoet, kan je onderbewustzijn de ervaring niet meer loskoppelen van de realiteit", legt Van Netten uit. "Daarom ervaren gebruikers ook echte angsten, zoals hoogtevrees, in de VR-wereld. Het is bewezen dat het inzetten van virtual reality zeer geschikt is om deze en andere psychologische problemen te verhelpen."

Radioactieve objecten opruimen in VR-wereld

Van Netten heeft inmiddels 250 VR-projecten op zijn naam staan en werkt met zijn vader aan hun virtualrealityarchitectuurbedrijf Easysee. Zijn opdrachtgevers variëren van scholen die lesmateriaal willen omzetten naar VR, tot grote bedrijven die bijvoorbeeld VR-personeelsoefeningen laten ontwerpen.

"Een voorbeeld is een oefening in het opruimen van radioactieve objecten bij kerncentrales", vertelt Van Netten. "Levensgevaarlijk als je het in het echt doet, maar in een simulatie kan je gerust fouten maken."

Een van mooiste projecten waar hij aan heeft mogen meewerken, vindt Van Netten de nabootsing van de Titanic. "Spelers kunnen er met meerderen tegelijk in en bijvoorbeeld verstoppertje in het schip spelen. Of zien hoe groot de ijsberg is waar het schip tegenaan voer."

'Actie van speler kan tientallen reacties oproepen'

Ook heeft Van Netten een roeispel ontworpen, dat werkt met behulp van een ergometer. "Je doet je VR-bril op en je bent op een rivier, midden in de Alpen. Je zit naast een wereldkampioen roeien en je moet zo hard mogelijk gaan roeien. Je ziet dat die pedalen een-op-een reageren op hoe jij je handen aan de roeistok vasthoudt. Dat is een hele ervaring!"

Het schrijven van een VR-script vergelijkt Van Netten met het butterflyeffect. "Elke actie van de speler kan tientallen reacties oproepen. Je bent als VR-ontwerper geen regisseur, zoals een filmmaker dat kan zijn. In virtual reality is de speler de regisseur. Ik schrijf een script, waarin de verhalen van alle mogelijke spelers besloten zijn."