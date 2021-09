In de zoektocht naar een nieuwe baan kom je vaak hindernissen tegen. Soms lijkt de baan perfect, maar voldoe je niet aan de gevraagde ervaring of het juiste diploma. Moet je dan wel op de vacature solliciteren? Twee sollicitatiecoaches geven advies.

"De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Er zijn minder kandidaten die aan de eisen kunnen voldoen, waardoor bedrijven vanzelf minder streng worden", zegt sollicitatiecoach Iris Bolk. Ze legt uit dat de kans op een baan hierdoor veel groter wordt. "Het is vaak belangrijker dat de positie gevuld is dan dat ze de perfecte kandidaat hebben. De kandidaat kan ook verder groeien in het bedrijf."

Er is dus hoop voor iedere werkzoekende die niet 100 procent aan de eisen voldoet. "Het wordt lastiger als je echt een bepaalde opleiding nodig hebt om de baan uit te voeren, zoals verpleegkundige", zegt sollicitatiecoach Margreet Jonker. "Dan moet je aan omscholing denken. Maar het is echt niet altijd nodig."

Tip 1: Bel eerst even

Voordat je gaat solliciteren op zo'n droombaan, is het verstandig om eerst je toekomstige werkgever te bellen. "Er staat vaak een telefoonnummer bij de vacature. Dit nummer kan je gerust bellen om te vragen of je kans maakt op de baan", zegt Jonker. Zo weet je direct hoe streng de gestelde eisen zijn.

“Als je de baan écht graag wil, laat je dan niet uit het veld slaan.” Iris Bolk, sollicitatiecoach

Daarnaast maak je meteen een goede indruk. "Door te bellen laat je zien dat je gemotiveerd en enthousiast bent. Hierdoor heb je een streepje voor, nog voordat je aan de sollicitatiebrief begonnen bent."

Tip 2: Laat je niet uit het veld slaan

In het ergste geval kan je bij het telefoongesprek ook horen dat je geen enkele kans maakt op de baan. "Ga vooral niet solliciteren als je al weet dat je wordt afgewezen. Het is dan zonde van je tijd", zegt Jonker.

Bolk het hier niet helemaal mee eens: "Als je de baan écht graag wil, laat je dan niet uit het veld slaan. Bij zo'n telefoongesprek spreek je maar één persoon van het bedrijf, terwijl er vaak meerdere mensen bij het sollicitatiegesprek betrokken zijn. En zij kunnen je kansen anders inschatten."

Daarnaast kunnen harde eisen sneller wegvallen als geen enkele kandidaat aan de vooraf gestelde criteria voldoet. "Het is zonde als je dan al in een eerder stadium bent afgeschrikt", stelt Bolk.

Tip 3: Benadruk je kwaliteiten

Het is bij solliciteren vooral belangrijk om jezelf goed te presenteren. Steek de sollicitatiebrief dus niet in op de kwaliteiten die je mist, maar leg de nadruk op de capaciteiten die je wel hebt. Benoem ook de skills waar de werkgever niet direct om vraagt. "Op deze manier laat je zien dat je een aanvulling bent voor het bedrijf", vertelt Jonker. "Stel, ze willen dat je Engels en Nederlands spreekt. Zet dan ook op je cv dat je Duits kan."

Of maak een overzicht van alle computerprogramma's waarmee je kan werken. Al moet je volgens Jonker niet overdrijven. "Zet nooit iets op je cv wat niet klopt. Je valt dan altijd door de mand", aldus de sollicitatiecoach.