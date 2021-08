In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter? In de laatste aflevering van deze reeks vragen we het aan Wendy van Dalen (49), online leerkracht.

Terwijl de temperaturen stijgen, gaan de lessen van Wendy van Dalen gewoon door. De eigenaresse van de online school Dutch for Children zit dan ook geen moment stil. "Het is het leukste wat er is."

De Voorburgse, die tegenwoordig woonachtig is in de Dominicaanse Republiek, staat niet letterlijk voor de klas. Ze videobelt in haar thuiskantoor met haar leerlingen die ze Nederlandse les geeft. Haar ruim tachtig leerlingen komen overal vandaan: van Japan en Singapore tot aan Spanje, Ierland en de Verenigde Staten. "De vakanties verschillen enorm per land. Dus ik ga het hele jaar gewoon door", aldus Van Dalen. De lerares hoeft al het werk overigens niet helemaal alleen te doen; ze werkt samen met acht leerkrachten in verschillende landen.

“Privélessen zijn heel intensief om te geven, maar het is taaltechnisch wel heel handig.”

Van Dalen wilde altijd al graag in het onderwijs werken, maar koos na twee jaar pabo toch voor een universitaire studie en werd psycholoog. Het idee om les te geven kon ze echter nooit helemaal loslaten. Toen ze zelf kinderen kreeg die naar school gingen, begon het weer te kriebelen. "Een vriendin van me ging toevallig de versnelde pabo-opleiding doen en ik besloot me er ook voor op te geven. Zo werd ik uiteindelijk toch juf."

Te weinig ruimte voor persoonlijke aandacht

Lange tijd stond ze zelf voor de klas. "Van kleuters tot bovenbouw, ik heb het allemaal gedaan. Maar het stond me tegen dat ik de kinderen geen persoonlijke aandacht kon geven, omdat de klassen in Nederland overvol zijn. Toen kreeg ik het idee om kinderen bijles te geven. En omdat wij destijds in de omgeving van Den Haag woonden, had ik voornamelijk expatleerlingen."

Naarmate ze steeds meer leerlingen kreeg, besloot ze zeven jaar geleden haar eigen bedrijf op te richtten. Maar de vraag naar haar lessen kwamen niet alleen uit haar eigen omgeving, maar uit heel Nederland. "Daarom besloot ik om mijn lessen online via Skype aan te bieden." Daarbij werkt ze een-op-een met haar leerlingen. "Ieder kind is anders en leert op zijn eigen niveau. Privélessen zijn heel intensief om te geven, maar het is taaltechnisch wel heel handig. Zo leren kinderen veel sneller."

Nederlandse les om opa en oma te kunnen verstaan

De meeste van haar leerlingen hebben een ouder die uit Nederland komt. "De ouders melden ze vaak aan om goed met opa en oma te kunnen communiceren. Maar het kan ook zijn dat een gezin binnenkort naar Nederland verhuist en dat het ter voorbereiding is."

Van Dalen geeft niet alleen jonge kinderen, maar ook tieners les. "Dan hangt het wel echt af van de motivatie van de student zelf. Je kan iemand niet door de camera heen trekken. Live lesgeven werkt dan vaak net beter."

Om geen achterstand op te lopen, gaan haar lessen ook in de zomer door. "In de vakantie hebben kinderen meer tijd, dan vind ik een uurtje extra les niet zo vervelend. Zeker niet als je van de ouders een filmpje doorgestuurd krijgt waarbij een kindje een boek aan het voorlezen is. Die trots die er dan van afstraalt is zo mooi om te zien. Daar word ik helemaal blij van."