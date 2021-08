Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. Hoe pak je dat het beste aan? En is het de moeite waard? Deze keer vragen we het aan Kehly Spek (25), program support officer bij ManpowerGroup.

Als scholier hoefde Kehly Spek nooit lang na te denken over wat ze later wilde worden. "Werken als kapper, dat was mijn droom. Ik begon op mijn vijftiende met de mbo-opleiding en was op mijn zeventiende klaar."

Ze werkte al snel fulltime in een salon. "Ik heb altijd veel plezier gehad in het knippen en het contact met de klanten, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik wat uitdaging begon te missen. Ik wilde me verder ontwikkelen op werkgebied."

“Ik ga liever uit van mijn kwaliteiten dan dat ik blijf hangen in wat ik nog niet kan.”

Op haar 21e besloot Spek te kijken naar nieuwe carrièrekansen. "Ik begon met de vraag: wat lijkt me nu echt leuk om te doen? Ik kwam uit bij marketing." Zonder relevante werkervaring solliciteerde ze bij een marketingbedrijf. "Ik had alleen mijn kappersdiploma op zak, maar ik ben er toch voor gegaan. Ik ga liever uit van mijn kwaliteiten dan dat ik blijf hangen in wat ik nog niet kan."

'Ik leer nu eenmaal snel'

Ze kreeg de baan, en werkte een jaar lang als marketingmedewerker. "Toen wees een vriendin me op een vacature bij ManpowerGroup. De veelzijdigheid van het werk sprak me direct aan." Spek is nu program support officer bij het recruitmentteam. "Ik ondersteun het team op allerlei manieren. Ik doe administratie, bel met kandidaten voor functies, houd ik in de gaten of processen soepel lopen en help problemen oplossen."

"Recruitment is werken met mensen, daar voel ik me vanuit mijn achtergrond als kapper prima in thuis. En ik leer nu eenmaal snel. Leg je één keer uit wat ik moet doen, dan kan ik het daarna vrij snel zelf. Mocht ik er een keer toch niet uit komen, dan is er voor de werknemers een platform met online trainingen."

Meer uitdaging in vooruitdenken en plannen

Haar dagen zien er tegenwoordig heel anders uit dan vroeger in de kapsalon. "Als kapper weet je elke dag al van tevoren wat je gaat doen: ieder half uur weer een nieuwe klant knippen. Bij dit werk is juist iedere dag anders. Er wordt veel meer van mijn aanpassingsvermogen gevraagd", vertelt ze. "Bovendien is kapper zijn vooral een praktisch beroep, hier ben je meer vooruit aan het denken en plannen. Dat biedt me de uitdaging die ik zocht."

Spek sluit niet uit dat ze over een tijdje weer een andere kant opgaat met haar carrière. "Mijn ambitie is om verder door te groeien in deze functie, maar bij dit bedrijf krijg ik ook de mogelijkheid om andere richtingen te verkennen. Ik kan me bijvoorbeeld verder verdiepen in marketing of recruitment, of meer met data gaan doen. Wie weet wat ik over een paar jaar doe."