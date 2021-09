Op vakantie maken veel werkenden goede voornemens over hoe ze het, eenmaal terug, helemaal anders gaan aanpakken. Zo willen ze beter gaan plannen, iedere dag een lunchwandeling maken of de e-mails goed bijhouden. Maar hoe zorg je er als werkende voor dat je deze motivatie vasthoudt?

Een groot deel van Nederland is inmiddels weer teruggekeerd van vakantie. En net zoals vroeger op school betekent dit een nieuwe start. Dit jaar wordt het jaar waarin je alles anders gaat doen. Lees: waarin je alles beter gaat doen. Eenmaal weer aan het werk val je snel in oude gewoontes en draai je gewoon weer mee met de chaos van de dag.

"Het is heel normaal dat je goede voornemens weer verdwijnen als je aan het werk gaat", zegt Thijs Launspach, psycholoog en auteur van het boek Werk kan ook uit. "De eerste paar weken hou je het nog vol, maar daarna neemt de motivatie weer af. Het is ook niet makkelijk om gedrag te veranderen, maar wel mogelijk."

Motivatie moet uit jezelf komen

Bij gedragsverandering is het vooral belangrijk dat de motivatie vanuit jezelf komt, zegt timemanagementexpert Eric van den Heuvel van eenhelderhoofd.nl. "Als het van de baas moet, dan komt er van goede voornemens niets terecht. Je moet het echt zelf willen doen."

Hier zijn enkele tips om het voor jezelf wat makkelijker te maken:

Tip 1: Accepteer dat niet alles lukt

De belangrijkste tip: accepteer dat je plannen niet direct lukken. "Bij goede voornemens willen we vaak onze manier van werken helemaal overhoop gooien. Alles moet anders. Maar als we alles tegelijkertijd veranderen, is de kans groot dat het mislukt", zegt Launspach.

“Je mag gewoon fouten maken, daar leer je van.” Thijs Launspach, psycholoog

Hierdoor raken mensen gedemotiveerd en worden de nieuwe plannen overboord gegooid. Het is dus volgens de psycholoog belangrijk om te onthouden dat plannen kunnen mislukken. "Je mag gewoon fouten maken, daar leer je van. Als je dit al van tevoren weet, dan is het veel makkelijker om je goede voornemen weer op te pakken", vult Van den Heuvel aan.

Tip 2: Houd je doel zo klein mogelijk

Efficiënter werken begint in kleine stapjes. Wil je bijvoorbeeld meer lunchwandelingen maken? Verplicht jezelf dan niet om dit dagelijks te doen. "Het is voor je motivatie beter om één tot twee keer per week te wandelen. Dit is een haalbaar doel en je stelt jezelf niet teleur als het een dagje niet lukt", zegt Launspach. En hoe kleiner het stapje, hoe groter de kans op succes. "Dan maak je het gelukstofje endorfine aan, waardoor je veel gemotiveerder bent om echt door te zetten", zegt Van den Heuvel.

Tip 3: Houd je voornemens niet voor jezelf

Deel je nieuwe plannen met zo veel mogelijk collega's. Als je motivatie afneemt, dan is er altijd iemand in de buurt die je er weer aan herinnert. "Sociale druk helpt om je plannen te verwezenlijken", zegt Van den Heuvel. "En je hebt een stok achter de deur als je even geen zin hebt". Daarnaast is het ook beter voor je motivatie als anderen met je plannen meedoen. "Wie weet is er ook wel een collega die ook een keer zijn mailbox goed wil bijhouden of beter wil plannen. Dan kunnen jullie het nu samen ondernemen", zegt Launspach.

“Verplicht jezelf om het voornemen dertig dagen vol te houden.” Eric van den Heuvel, timemanagementexpert

Tip 4: Geef jezelf een beloning of juist een straf

Stel jezelf een beloning of een straf in het vooruitzicht. Van den Heuvel werkt graag met een dertigdagenplanning. "Verplicht jezelf om het voornemen dertig dagen vol te houden. Heb je een dag overgeslagen? Begin dan weer opnieuw. Dit hou je vol totdat je het echt dertig dagen achter elkaar hebt volbracht. Op deze manier wordt het een automatisme."

En na dertig dagen mag je jezelf met iets belonen. "Dan heb je iets om naar uit te kijken." Al werkt een straf volgens Van den Heuvel ook. "Ik ben er zelf niet zo van, maar ook dit kan werken." Doe bijvoorbeeld voor iemand de afwas of maak geld over naar je minst favoriete voetbalclub. Dan zorg je voor dat je het voornemen vanzelf volhoudt.