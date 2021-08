We hebben allemaal weleens een griepje en kunnen dan een paar dagen niet naar ons werk. Maar wat moet je doen als je langdurig ziek thuis komt te zitten? Naar wie ga je toe? En wat moet je regelen? Twee experts vertellen waar je rekening mee kunt houden.

Langdurig ziek worden kan iedereen overkomen: je kunt een ongeluk krijgen of met een chronische ziekte of een burn-out te maken krijgen.

Wanneer dit gebeurt, krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. Daarin is vastgelegd dat de werknemer en werkgever er samen voor verantwoordelijk zijn dat jij als werknemer zo snel mogelijk terugkeert naar je oude baan. Tijdens die re-integratie word je doorbetaald: het eerste jaar meestal 100 procent, het tweede jaar 70 procent. Daarna kun je in de ziektewet terechtkomen.

Tip 1: Ga naar je leidinggevende

Wanneer blijkt dat je langer ziek bent dan een paar dagen, stap dan eerst naar je leidinggevende. "Jouw werkgever schakelt dan de bedrijfsarts in", zegt Ernst Jurgens, bedrijfsarts en bestuurslid van de beroepsvereniging.

"Soms heb je de volgende dag een afspraak, soms duurt het langer. Dat verschilt per branche", legt Jurgens uit. "Als iemand een ernstige ziekte krijgt, wacht ik bijvoorbeeld even met afspreken zodat diegene kan verwerken wat er is gebeurd."

“Weet dat het je recht is om een bedrijfsarts te zien en vraag hier ook om.” Ernst Jurgens, bedrijfsarts en voorzitter beroepsvereniging

Tip 2: Zoek je bedrijfsarts op

Jurgens adviseert te checken wie je bedrijfsarts of Arbodienst is. "Vraag of deze arts jouw bedrijf en werkplek kent en of ze vaker met jouw ziekte te maken hebben."

"Ik merk dat sommige bedrijven een bedrijfsarts uit beeld houden om financiële redenen. Je krijgt dan een casemanager die bepaalt of jij naar de bedrijfsarts mag. Laat je niet uit het veld slaan als je niet meteen doorgestuurd wordt. Weet dat het je recht is om een bedrijfsarts te zien en vraag hier ook om."

Tip 3: Ken het proces

Als je lang ziek bent, moet je op een gegeven moment re-integreren. Jurgens legt uit waar je rekening mee kunt houden: "Na zes weken maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse van jouw ziekte. Binnen acht weken maak jij samen met jouw werkgever een plan van aanpak. In dit plan staat bijvoorbeeld dat je begint met twee uren werken per dag en dat opbouwt. Daarna heb je iedere zes weken contact met de bedrijfsarts, maar dat mag ook vaker."

Tip 4: Houd contact

Helaas kan het ook misgaan tijdens re-integratie. Volgens arbeidsrechtadvocaat William Seijbel komt dat vooral door wederzijds onbegrip. "Een werkgever denkt bijvoorbeeld dat het goed gaat en wil dat iemand meer werkt, terwijl de werknemer het nét aankan. Ook spelen er vaak onderliggende problemen waardoor het misloopt."

“Ook al kun je niet werken, ga wel koffiedrinken op kantoor en laat weten hoe het gaat.” William Seijbel, arbeidsrechtadvocaat

Hoe je dit onbegrip voorkomt? "Contact houden met collega's en leidinggevenden. Je hoeft niet te vertellen wat er precies aan de hand is, maar met openheid creëer je begrip voor je situatie. Ook al kun je niet werken, ga wel koffiedrinken op kantoor en laat weten hoe het gaat", zegt Seijbel. Bedrijfsarts Jurgens vult aan: "Ga ook mee op teamuitje. Sociaal contact met collega's draagt bij aan herstel."

Tip 5: Let op sociale media

Seijbel ziet onbegrip ook ontstaan via sociale media. "Mensen denken dat ziek zijn gelijkstaat aan in bed liggen. Maar als je een burn-out hebt, kan een arts juist aanraden ertussenuit te gaan. Stel dat jij op sociale media laat zien dat je langs de lijn staat bij voetbal of een weekendje weg bent, dan kunnen jouw collega's dat misschien niet plaatsen. Wees hier terughoudend mee, of leg het uit."

Tip 6: Vergeet mentale gezondheid niet

Jurgens: "Mijn vakgebied is sociaal-medisch: als bedrijfsarts kijk ik ook wat het met je doet als je een chronische aandoening hebt. Mensen hebben al zorgen over hun ziekte. Stel dat het ook niet goed gaat met re-integreren, trekt dat een wissel op je geestelijke gezondheid." Hij raadt aan om het met de bedrijfsarts te bespreken als het mentaal minder goed gaat. "Wij hebben een netwerk om in te schakelen: maatschappelijk werk, een psycholoog of ergotherapeut. Ik check wat je kan, wat je mist en wie je nodig hebt."

Tip 7: Denk aan preventie

Misschien gaat het nu nog goed, maar ben je bang voor uitval in de toekomst. "Check bij jouw werkgever of er preventief onderzoek mogelijk is. Werknemers in een lawaaiige omgeving hebben bijvoorbeeld ieder jaar recht op een gehoortest. Vraag na bij je werkgever waar je recht op hebt", zegt Jurgens. Want voorkomen is beter dan genezen.