De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van loodgieters onder de loep.

Loodgieters zijn de redders in nood bij lekkages en verstoppingen en zijn onmisbaar bij het aanleggen, onderhouden en repareren van onder andere waterleidingen, rioleringen en verwarmingsinstallaties. Maar wat verdienen ze daar eigenlijk mee?

Wat verdien je als je net begint?

Beginnende allround loodgieters komen meestal terecht in salarisschaal F in de cao van het technisch installatiebedrijf, zegt Albert Kuiper, FNV-bestuurder Metaal. Met nul functiejaren komt dat neer op 2.466 euro per maand bruto, voor 38 uur. Er zijn ook loodgieters die in schaal E vallen (2.347 euro bruto voor beginners). "Dat zijn loodgieters die relatief eenvoudig werk uitvoeren, zoals aan de dakgoot. De bedragen in de cao zijn minimumbedragen; in de praktijk komt daar doorgaans 15 tot 20 procent bovenop", legt Kuiper uit.

Hoe zet je stappen?

In principe ga je elk jaar een trede omhoog. Na zeven functiejaren zit je in zowel schaal E als F aan je max: dat is respectievelijk 2.686 euro en 2.883 euro bruto. Maar om meer te verdienen, kun je je ook specialiseren. Dat wordt vanuit de sector volop gestimuleerd. Ben je bijvoorbeeld gecertificeerd op het gebied van gasleidingen, dan kun je terechtkomen in schaal G. Die begint bij 2.667 euro en loopt door tot 3.080 euro (waar je dus zeker 15 procent bij op kunt tellen in de praktijk).

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Dat is minimaal die 3.080 euro, de hoogste trede in schaal G. Boven schaal G ben je geen loodgieter meer, maar zit je in het toezicht, zegt Kuiper. "Zelfstandige loodgieters kunnen hun eigen uurprijzen bepalen. Door het landelijke tekort aan loodgieters komen ze momenteel om in het werk en zijn de tarieven navenant. Tarieven van 100 tot 120 euro per uur zijn geen uitzondering."

Kuiper tekent daarbij wel aan dat zzp'ers natuurlijk geen pensioen opbouwen en dat het maar de vraag is of je het redt in je eentje. "Vaak zie je dat dat soort initiatieven toch weer eindigen. Bij veel klussen heb je meerdere mensen nodig, en dan wordt het wat ingewikkeld. Bij grotere projecten moet je ook zelf het risico dragen, daar heb je wel wat kapitaal voor nodig."

Zijn er nog extra's?

Een dertiende maand en vakantiegeld. Ook een winstuitkering kom je volgens Kuiper veel tegen. Overwerktoeslagen kunnen daarnaast flink oplopen, van 25 procent opslag in de eerste twee uur tot 50 procent daarna en 100 procent in het weekend of in de nacht. Dat laatste komt overigens nauwelijks voor. "Bovendien bouw je in loondienst een goed pensioen op bij PMT", zegt Kuiper.

Verdienen loodgieters genoeg?

Kuiper: "Ik denk niet dat ze genoeg verdienen, want er is een tekort aan. Als je een betere boterham kunt verdienen in de techniek, zou het aantrekkelijker zijn om voor dit beroep te kiezen. Het is een vak met veel werkzekerheid, wat veel andere beroepsgroepen niet kunnen zeggen. Als je jezelf het vak eigen hebt gemaakt, heb je een prachtige toekomst voor je."

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Aan de ene kant zijn er te weinig loodgieters, aan de andere kant wordt er zo snel geïnnoveerd dat er nauwelijks tegenop valt te bijscholen. "Alles is continu in ontwikkeling", zegt Kuiper. "Er komen steeds nieuwe installaties, nieuwe manieren van isoleren, nieuwe materialen en technieken; je moet wel bijblijven. Vroeger was alles in huis van koper, nu werk je met plastic buizen - dat is een hele andere tak van sport."