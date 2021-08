In Nederland wordt door de wet gegarandeerd dat werknemers vrij mogen nemen om op vakantie te gaan en zich af mogen melden als ze ziek zijn. Maar wat als je niet wil of kan werken vanwege een andere reden dan vakantie of ziekte? Van welke soorten verlof je gebruik kan maken, kan per bedrijf verschillen. Hoe weet je dan waar je recht op hebt?

Marrit van Exel verloor in 2011 haar man en in 2018 haar dochter. Hoewel haar werkgever begripvol voor beide situaties was, strijdt Van Exel ervoor rouwverlof in de wet vast te laten leggen. Want rouwverlof is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wie vrij wil omdat een gezinslid is overleden, is afhankelijk van het begrip van zijn of haar werkgever en eventuele afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De petitie die Van Exel opzette om rouwverlof in de wet te krijgen, is inmiddels meer dan 76.000 keer ondertekend.

Wil je een dag vrij omdat je gaat trouwen of omdat je gaat verhuizen? Ook dat hangt sterk af van de grillen en vooral begrip van je werkgever. Het gaat in deze gevallen om aanvullend of bijzonder verlof, verlof dat niet in de wet is vastgelegd. Afspraken hierover worden tussen werkgevers en werknemers gemaakt, legt Renée Sauer, arbeidsrechtadvocaat bij GMW advocaten, uit. "Deze afspraken kun je in je arbeidsovereenkomst vinden of staan in de cao vermeld."

Dat geldt niet voor alle type verloven, want iedereen heeft recht op een standaard aantal vrije dagen die in de wet zijn opgenomen. Sauer: "Je hebt recht om vrij te krijgen als je ziek bent, op vakantie wilt, een kind krijgt of adopteert en bij calamiteiten. In dat laatste geval moet je bijvoorbeeld denken aan wanneer de crèche belt omdat je kind ziek is en jij je kind moet ophalen."

Wettelijk verlof of niet, mensen melden zich vaak in eerste instantie ziek als ze voor iets anders vrij willen krijgen dan vakantie, weet Ed Moolhuizen. Hij is directeur medische zaken bij Mensely en heeft veel contact met bedrijfsartsen. Moolhuizen: "Niet alle mensen die bij een bedrijfsarts komen, hebben een medisch probleem."

Ziekmelding om mantelzorg te kunnen bieden

"Sommigen melden zich ziek vanwege hun privésituatie of omdat ze om een bepaalde reden niet gemotiveerd zijn om hun werk te doen. Wij zien bijvoorbeeld dat mensen die mantelzorg geven, zich vaak ziek melden." Niet doen, raadt Moolhuizen aan. "Je maskeert hiermee het werkelijke probleem. Want wie zich ziek meldt, komt in een langdurig traject terecht. Het duurt dan vaak onnodig lang voordat diegene met zijn of haar baas het werkelijke probleem heeft besproken."

Lees dus goed je arbeidsovereenkomst en je cao en ga in gesprek met je leidinggevende, zodat je weet welke regels op jou van toepassing zijn, adviseren zowel Moolenhuizen als Sauer. "Vlucht niet in het medicaliseren van je probleem. En als je in de problemen komt, deel die dan met je baas."

'Vooroordeel over het onderwijs klopt niet'

Er is volgens Moolhuizen niet een bepaalde sector waarin je het meeste kans maakt op veel vrije dagen. "Er bestaat vaak een vooroordeel over het onderwijs. Leraren en docenten zouden van vakantie naar vakantie leven. Maar op de dagen dat ze eigenlijk vrij hebben, zijn ze vaak wel keihard aan het werk om bijvoorbeeld hun lessen voor te bereiden."

Wel is er aantal bedrijven die volgens Moolhuizen goed hebben nagedacht over hoe hun werknemers het beste in balans blijven. Het zijn volgens de directeur vooral start-ups die met verlofdagen innoveren en niet van vaste werktijden, vaste werkplekken en een maximumaantal vakantiedagen uitgaan.

Eigen tijd kunnen indelen zorgt voor betere balans

Een hele goede ontwikkeling, vindt Moolhuizen, die ook mede door de coronacrisis een vogelvlucht heeft genomen. "Veel mensen zaten thuis te werken zonder dat er iemand over hun schouder meekeek. Werknemers werden daardoor meer baas over hun eigen tijd en hoe ze die indeelden. Het ziekteverzuim daalde tijdens de coronacrisis enorm bij een aantal bedrijven met wie wij samenwerken."

Klinkt vooruitstrevend, maar toch loopt Nederland in Europa wat advocaat Sauer betreft wel een beetje achter met verlofregelingen. "Partners hebben bijvoorbeeld slechts vijf betaalde vrije dagen wanneer zij een kind hebben gekregen. Dit in tegenstelling tot landen als Zweden en Duitsland, waar partners minimaal drie maanden verlof kunnen opnemen. En in Nederland spreken we vaak alleen nog van vaderschapsverlof, terwijl er allerlei verschillende soorten gezinssamenstellingen denkbaar zijn."