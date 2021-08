In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter?

Renate van Dijk (36) vliegt in de zomerperiode regelmatig naar Frankrijk, Italië en Griekenland, maar niet om zelf vakantie te vieren. Als trouwfotograaf reist de Haagse heel Europa door om de mooiste dag van verschillende bruidsparen vast te leggen. Haar agenda zit deze tijd propvol.

De ene keer is Van Dijk in het Ritz-hotel in hartje Parijs en een andere keer op een romantisch landgoed in Toscane. Als destination wedding photographer komt Van Dijk op allerlei mooie plekken.

In de zomer heeft ze maximaal tien bruiloften op de planning staan. Maar wie denkt dat ze even snel wat plaatjes schiet, heeft het mis. "Voor een bruiloft ben ik vier dagen op weg. Daarna ben ik er drie thuis, waarvan ik er eentje gebruik om bij te komen en de andere dagen maak ik alvast een preview van de vorige bruiloft. Daarna vertrek ik weer naar de volgende."

“Je hebt altijd met blije mensen te maken en je voelt echt de liefde op de bruiloften.” Renate van Dijk, bruiloftsfotograaf

In 2013 begon Van Dijk met trouwfotografie. Al snel kreeg ze door dat ze zich wilde specialiseren. "Ik woon in Den Haag en er zijn hier veel expats. Nadat ik een paar keer was gevraagd voor een buitenlandse bruiloft, wist ik dat ik hier meer mee wilde doen. Maar daarin was ik natuurlijk niet de enige, dus besloot ik me op intieme trouwerijen te richten."

Ze is gespecialiseerd in elopements - nog niet zo bekend in Nederland. "Dat zijn hele kleine bruiloften waarbij je alleen je lievelingsmensen uitnodigt, in plaats van ook een vriendin van een neef van een buurvrouw. Ik was bijvoorbeeld met een Amerikaans stel in het Ritz in Parijs met maar negen gasten. Doordat het zo intiem is, zijn het vaak luxe aangelegenheden."

Niet alleen maar 'die vrouw met een camera'

Haar klantenkring bestaan voornamelijk uit Britse en Amerikaanse bruidsparen. Inmiddels is ze in meer dan zeventien landen geweest om bruiloften te fotograferen. "Het is zo ontzettend leuk om te doen. Je hebt altijd met blije mensen te maken en je voelt echt de liefde op de bruiloften. Doordat er zo weinig gasten zijn, word ik snel opgenomen in de groep. Dat werkt heel fijn. Dan zien ze me niet meer als alleen die vrouw met een camera."

Na het fotograferen zit haar werk er nog niet op. Lachend: "Alleen het uploaden van de duizenden foto's kost al een paar uur tijd. Al zit ik dan niet achter mijn computer te wachten, hoor. Vaak maak ik alvast een preview voor het bruidspaar, want op de gehele reportage moeten ze meestal wel een paar maanden wachten. Want na de bruiloft ben ik nog weken bezig met het uitzoeken en nabewerken van de foto's."

Ook na de zomer zit even rustig bijkomen er nog niet in. "Als het reizen ophoudt, moet ik nog een heleboel bruiloften 'afleveren'. Ik zit dan uren achter de computer te editen, foto's uit te kiezen en een mooie selectie samen te stellen. Maar dat voelt dan wel al als een rustigere periode. Ik slaap weer in mijn eigen bed en ik kan zelf mijn tijd indelen. Na oktober en november heb ik een paar maanden de tijd om bij te tanken. Daarna ben ik weer druk met nieuwe boekingen inplannen."