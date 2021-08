In de zomer kunnen veel werkenden het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter? Deze week vragen we het aan Rick van der Windt, eigenaar van een ijssalon in Vlaardingen.

Het werk van de 45-jarige Van der Windt gaat - zoals hij dat zelf noemt - van het ene naar het andere uiterste. Van maart tot september is hij zeven dagen in de week druk met zijn eigen ijssalon Winzo in Vlaardingen, terwijl hij in het najaar helemaal niets doet. "Mijn lichaam moet altijd even omschakelen."

De wekker gaat al vroeg voor Van der Windt. Terwijl de meesten nog op één oor liggen, is hij al bezig met het pureren van fruit en het draaien van ijs. Zijn recept, waar mensen graag lange tijd voor in de rij staan, wordt al meer dan honderd jaar van vader op zoon doorgegeven. Van der Windt is inmiddels de vierde generatie die in de Vlaardingse ijssalon staat.

Nog steeds hetzelfde recept als in 1919

Al sinds het begin van Winzo in 1919 is er nauwelijks aan de receptuur gesleuteld. Een zoon van de overgrootvader van Van der Windt kreeg van een vriend een recept voor vanille-ijs in handen. "Dat hebben ze in een pakhuis uitgeprobeerd. Mijn overgrootmoeder stond in een houten ton omringd met ijsblokken te roeren tot het ijs werd. Het recept viel zó in de smaak dat ze besloten het ijs te verkopen."

“Ik krijg soms mailtjes met de vraag wanneer ik weer ijzerkoekjesijs maak.” Rick van der Windt, eigenaar ijssalon Winzo

De huidige eigenaar verkoopt tegenwoordig veel meer dan alleen vanille-ijs. In de zomer staat zijn vitrine vol met 20 en soms zelfs 24 verschillende smaken. "De best lopende smaken als citroen, yoghurt, chocola en aardbei heb ik elke dag. Daarnaast heb ik steeds wat afwisselde smaken. Bijvoorbeeld cappuccino, Oreo of Kinder Bueno."

Veruit zijn populairste smaak is echter ijs met het typisch Vlaardingse ijzerkoekje. Doordat het maken ervan best intensief werk is, heeft Van der Windt de smaak niet iedere dag in zijn vitrine staan. "Mijn vrouw Mable en dochter Lluna maken het deeg en de koekjes zelf. Daar zijn ze echt wel twee dagen mee bezig, en dan heb ik genoeg voor vijf bakken ijs. En voor ik het weet, is het alweer op. Ik krijg soms mailtjes met de vraag wanneer ik weer ijzerkoekjesijs maak. Er zijn zelfs mensen die gelijk 2 liter komen halen."

Liever niet al te hete zomers

Op warme dagen heeft Van der Windt het altijd druk, al heeft hij liever niet dat het echt heet is buiten. "Voor een ijssalon is het niet goed als het superwarm is. Dan gaan mensen overdag naar het strand en komen ze 's avonds pas voor een ijsje. Het beste is als het rond de 20 graden is. Dan is het net niet warm genoeg voor het strand, maar wel lekker fiets- of wandelweer."

De Vlaardinger maakt lange dagen in het zomerseizoen. "Ik heb weleens meegemaakt dat er van 1 tot 10 uur een rij stond voor mijn ijssalon. Zelf zou ik daar nooit in gaan staan", zegt hij lachend. "Maar het is wel een enorm compliment. Na al die tijd valt het recept dus nog steeds in de smaak."

Na september heeft Van der Windt alle tijd om bij te komen. "Tot eind december, begin januari doe ik helemaal niks. Dat is onze vakantie. Die tijd heb ik echt nodig om de batterij op te laden. Daarna begin ik langzaamaan met onderhoud en wat andere klusjes. Tot maart weer voor de deur staat en het tijd is om de ijsmachines weer te laten draaien."