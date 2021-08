Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Baukje Bouma in Portugal.

Wie: Baukje Bouma

Baukje Bouma Functie: accountexecutive bij applicatieplatform OutSystems

accountexecutive bij applicatieplatform OutSystems Waar: net buiten Lissabon, Portugal

net buiten Lissabon, Portugal In het buitenland sinds: 2017

Hoe ben je in Portugal terechtgekomen?

"Ik had altijd al de droom om aan het strand te wonen en een actief leven te leiden. Lekker surfen, veel naar het strand. Dus toen ik voor mijn studie International Business een half jaar stage moest lopen in het buitenland, ben ik naar zoiets op zoek gegaan. Dat werd de Algarve. Na mijn stage heb ik veel rondgereisd in Portugal en ben ik nooit meer weggegaan."

Maar toen riep de plicht…

"Ja, ik moest toch weer aan het werk om geld te gaan verdienen. Toen ben ik dichter bij Lissabon gaan wonen, omdat daar meer werk te vinden is. Ik heb een fijne plek gevonden, ik kan nu nog steeds naar het strand lopen vanaf mijn huis."

Hoe ben je aan een baan gekomen?

"Het is heel makkelijk om als Nederlander in Portugal aan werk te komen. Ik heb verschillende baantjes gehad tot ik op LinkedIn werd benaderd door iemand van OutSystems. Het is een Portugees softwarebedrijf dat internationaal opereert, iedereen heeft zijn 'eigen' land op de salesafdeling. Ik doe de inside sales voor een deel van de nieuwe klanten uit Nederland."

“Het is hier makkelijker dan in Nederland om een huis te regelen, een auto te kopen.”

Dus je merkt er niet veel van dat je in Portugal werkt?

"Er heerst niet echt een Portugese werkmentaliteit. Iedereen werkt heel zelfstandig. Maar omdat hier diverse nationaliteiten werken, is er wel veel verschil in cultuur. Ik heb weleens wat frictie gehad door mijn directheid en eerlijkheid. Dat is niet iedereen gewend."

Wat valt je het meest op aan het land?

"In Portugal is alles goed geregeld. Het is hier makkelijker dan in Nederland om een huis te regelen, een auto te kopen. Wat ik ook heel fijn vind, is dat je heel makkelijk terug naar Nederland kunt; het is maar drie uurtjes vliegen."

Hoe heb je eigenlijk een sociaal netwerk opgebouwd?

"Mijn vrienden ken ik via werk. Een van hen is zelfs mijn beste vriendin geworden. Ik ga ook op vakantie met een van mijn collega's, naar het meest westelijke punt van het land. Daar is het zo mooi."

Je geniet dus volop daar. Hoe breng je je weekenden meestal door?

"Overdag ben ik vaak op het strand te vinden. Ik ben wat dat betreft een typische Nederlander en word dan meestal raar aangekeken door de Portugezen; maar ik lig al in mijn bikini op het strand zodra het lekker weer is, ook in januari bij 18 graden. Op zulke momenten heb ik wel medelijden met mijn familie in Nederland, die zitten dan vaak in de stromende regen. 's Avonds ga ik trouwens graag naar een bar of lekker uiteten met vrienden."

Welke Portugese lekkernijen moeten we absoluut een keer proberen?

"Empanadas, met kip. Of brood met verse chorizo. Dat at ik in het begin elke dag. En pastéis de nata, roomtaartjes van bladerdeeg, zijn natuurlijk ontzettend lekker."

Hoelang ben je nog van plan te blijven?

"Op dit moment zit ik hier nog prima. Ik heb leuke vrienden en collega's en ik vind mijn werk leuk. Ik heb eindelijk een leven opgebouwd in Portugal, ik zou het zonde vinden om dan weer snel ergens anders opnieuw te beginnen."