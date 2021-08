Een op de zeven werkenden vreest vanwege de pandemie op korte termijn zijn of haar baan te verliezen. Een op de zes heeft recentelijk zelfs concreet actie ondernomen om van baan te wisselen, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Nationale Vacaturebank. Maar hoe pak je solliciteren eigenlijk aan nu onvoorspelbaarheid de enige constante factor op de arbeidsmarkt lijkt te zijn?

Tip 1: Schrijf een sector niet af omdat die het zwaar heeft

"Het is onduidelijk wat de toekomst ons gaan brengen, zeker in de sectoren die het meest getroffen zijn", beaamt UWV-arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven. "Toch is het zaak om die sectoren niet te vermijden. Schrijf nooit een hele sector af. Door de pandemie en toenemende digitalisering zie je dat er veel verandert, maar dat er daardoor binnen die sectoren ook weer nieuwe kansen ontstaan. Daarnaast zijn er sectoren die altijd al goede kansen bieden, zoals de zorg, de ICT, het onderwijs en de techniek."

Tip 2: Werk aan een stevige basis, zodat je flexibel bent

Waar ben je goed in en waar word je gelukkig van? In de basis blijven deze factoren het belangrijkst bij het vinden van een nieuwe baan. "Eigenlijk moet iedereen die werkt consequent met zijn arbeidsmarktwaarde bezig zijn", zegt arbeidsmarktdeskundige Fedde Monsma.

"Dat heeft niets met geld te maken, maar wel met je kansen op een baan die bij je past", gaat hij verder. "Dat betekent dat je periodiek, bijvoorbeeld eens in de zes maanden, een half uurtje uittrekt om op te schrijven wat je belangrijk vindt. Is het werk dat ik doe leuk? Wat zou mijn volgende stap moeten zijn? Als jij een duidelijk beeld hebt van wat je kunt en wie je bent, dan helpt het je ook om flexibel te zijn in ander werk wanneer er zoiets als een pandemie aanbreekt."

Tip 3: Kijk met een frisse blik naar wat je kunt

"Er is nog steeds heel veel werk, alleen vind je het soms op andere plekken", zegt sollicitatiecoach Marjolijn Vlug. "Ik visualiseer het als een ballon: er is op de ene kant druk uitgeoefend, maar aan de andere kant komt er meer ruimte. Wanneer je weet welke overkoepelende vaardigheden je hebt, kun je die vertalen naar een andere context en ze daar gebruiken."

“Bel een bedrijf dat je interesse wekt eens op en vraag wat ze nou eigenlijk precies doen.” Fedde Monsma, arbeidsmarktdeskundige

Monsma ziet dit in de praktijk veel gebeuren: "Vanuit de horeca zie je dat veel mensen overstappen naar de zorg. Dat is een voorbeeld van creatief omgaan met je loopbaan. Als iemand een biertje kan tappen, kan die ook een ontbijt langsbrengen. Dat heeft te maken met inzicht in je vaardigheden."

Tip 4: Zet vaardigheden op je cv

Zet de vaardigheden die je hebt dan ook op je cv, tipt Kalkhoven. "Mensen delen vooral hun werkervaring en taken, maar laten kansen liggen wanneer ze het over andere vaardigheden en hobby's hebben. Dat je van lezen houdt is leuk, maar je hebt vast meer interessante opties. Als je in je vrije tijd bijvoorbeeld dirigent van een koor bent, straalt dat uit dat je goed bent in het leiden van groepen. Als je bedreven bent in het maken van vlogs, zegt dat iets over je creativiteit. Dat maakt je voor een werkgever aantrekkelijker. Zeker in deze tijd, waarin we ons flexibel moeten opstellen."

Tip 5: Blijf (online) netwerken

"Door het thuiswerken is netwerken een stuk lastiger geworden", aldus Vlug. "Dat betekent niet dat het onmogelijk is, maar dat je dit anders moet aanvliegen. Zoek contact met mensen en nodig ze uit voor een (video)belletje. Ben je benieuwd naar hoe iemand zijn of haar baan ervaart en of diegene het naar z'n zin heeft bij een bepaald bedrijf? Je zult zien dat mensen het vaak leuk vinden om erover te vertellen."

Er is wat lef voor nodig, geeft Monsma toe. "Niet iedereen doet dit zomaar, je moet het wel durven. Maar wees vooral proactief, zeker in een situatie als de huidige. Ga rondneuzen. Bel een bedrijf dat je interesse wekt eens op en vraag wat ze nou eigenlijk precies doen. Het bedrijf zelf vindt dit vaak leuk. Zo heb je meteen een streepje voor."