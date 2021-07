In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter?

Wie: Lotte Leushuis

Lotte Leushuis Functie: lifeguard bij openluchtzwembad Boschbad

lifeguard bij openluchtzwembad Boschbad Leukste aan het werk: heel de dag buiten werken met gezellige mensen

Elke zomer keert Lotte Leushuis terug naar Apeldoorn. Want tegen de Veluwe aan ligt openluchtzwembad Boschbad, waar ze als vakantiekracht werkt. Omdat ze de rest van het jaar heel druk is met haar studie en het studentenleven in Groningen, gebruikt ze de zomerperiode om de kas even goed te spekken.

"Normaal gesproken werk ik in de zomer in restaurants, maar vanwege de lockdown gingen die dicht, en dus moest ik op zoek naar een ander baantje. In de krant zag ik een advertentie van het Boschbad staan." Leushuis groeide op in Apeldoorn en kent het zwembad goed; ze bracht er hele zomers door. "Ik zag altijd badmeesters op die hoge stoelen zitten, dat leek me toen al heel leuk werk om te doen."

“Je staat eigenlijk heel de dag 'Niet duiken!' te roepen.” Lotte Leushuis, lifeguard Boschbad

Inmiddels heeft Leushuis geleerd dat van dat zitten weinig terechtkomt: lifeguards van het Boschbad staan vooral langs de rand van het zwembad, zodat ze meteen in actie kunnen komen als dat nodig is. "Dat is bijna nooit het geval, je staat eigenlijk heel de dag 'Niet duiken!' te roepen."

Autoriteit uitstralen en heel de dag goed opletten

Het werk van een lifeguard lijkt hierdoor misschien wat simpel. Maar dat is het niet volgens Leushuis. Je bent immers verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. "Daarom word je het ook niet zo maar. Allereerst heb je een diploma voor reddingszwemmen nodig." Daarnaast volgde Leushuis een cursus van de reddingsbrigade die door het Boschbad werd geregeld.

En je moet voldoende autoriteit uitstralen, vertelt Leushuis. "Anders luisteren ze niet naar je." Dat merkt ze vooral bij sommige tienergroepjes. "Als je zegt dat ze er aan deze kant niet uit mogen klimmen, zwemmen ze gewoon de andere kant op. Maar dat geef ik dan door aan mijn collega via ons communicatiesysteem, en die staat ze daar dan op te wachten."

Leushuis heeft gelukkig nog nooit iemand hoeven redden in het bad. De afgelopen vier jaar is het sowieso maar één keer voorgekomen dat een lifeguard het water in moest bij het Boschbad. Het team is er om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren en daar slagen ze dus goed in. Daarnaast zijn ze erg goed in gezelligheid creëren, met de gasten en met elkaar. "Je staat heel de dag alleen, dan kun je niet even met elkaar kletsen, ook omdat je natuurlijk goed moet opletten. Dus na sluitingstijd gaan we vaak zelf nog even zwemmen."

Alleen dicht als het onweert

Gemiddeld staat de Groningse student vier dagen in de week aan de rand van het zwembad. Dat wekt bij het zien van alle zwemmende gasten soms wat jaloezie op. "Het liefst spring ik er bij mooi weer natuurlijk zelf in. Maar de werktijden zijn heel fijn, ik kan 's avonds gewoon nog leuke dingen doen." En tijdens het werk kan Leushuis genieten van de mooie bosrijke omgeving en het zomerweer. "Het is een hele leuke baan voor in de zomer, je bent heel de dag buiten. Alleen als het onweert gaat het bad dicht."

“Vorig jaar midden zomer was het ontzettend warm, boven de 30 graden. Dan ben je blij dat je na werktijd lekker het water in kan duiken.” Lotte Leushuis, lifeguard Boschbad

Door de vele zonuren bruint Leushuis ook nog eens flink bij. "Het seizoen is voor mij pas net begonnen, maar ik heb nu al een tan line van mijn slippers." Goed blijven smeren met zonnebrandcrème is daardoor ontzettend belangrijk, zegt Leushuis. De zomerzon levert soms ook hele warme werkdagen op. "Vorig jaar midden zomer was het ontzettend warm, boven de 30 graden. Dan ben je blij dat je na werktijd lekker het water in kan duiken."