Werknemers die zich willen laten bijscholen, kunnen daarvoor vaak een financiële tegemoetkoming krijgen van hun werkgever. Maar of je een persoonlijk scholingsbudget krijgt en hoeveel, kan per sector behoorlijk verschillen, blijkt uit onderzoek. Hoe weet je waar je recht op hebt en hoe pak je een gesprek daarover met je werkgever aan?

Gemeentemedewerkers kunnen aanspraak doen op wel 3909,72 euro per jaar, zo blijkt uit onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius naar de twintig grootste reguliere cao's.

Dit is een behoorlijk verschil met bijvoorbeeld werkenden in de 'retail non-food'-sector, die vanuit de cao 'slechts' 150 euro per jaar aan persoonlijke ontwikkeling te besteden hebben. In zeven van de twintig onderzochte cao's is zelfs helemaal geen budget voor dit doel vastgelegd.

Tip 1: Zoek uit waar je vanuit je cao recht op hebt

"De aanwezigheid en hoogte van scholingsbudgetten voor werknemers verschilt sterk per cao", vertelt Laudius-woordvoerder Mark van Hegelsom. "Daarnaast zijn werknemers niet altijd op de hoogte van hun rechten op het gebied van scholing. Het is daarom verstandig om de cao in te zien, de vakbond te raadplegen of in gesprek te gaan met de werkgever om te kijken wat er mogelijk is rondom de financiering van vrijwillige scholing"

Let daarbij op een aantal factoren, zegt Van Hegelsom: "Bekijk goed wat, wanneer en hoe lang je recht hebt op een bepaald scholingsbudget. Er kunnen in de cao bijvoorbeeld voorwaarden gesteld zijn aan het verkrijgen en besteden van een scholingsbudget, zoals het soort functie dat je bekleedt en hoelang je al in dienst bent."

“Het geld is vaak al geregeld, maar de werkuren die je in de ontwikkeling mag steken staan meestal nog niet vast” Gertjan Tommel, De Unie

Tip 2: Stel jezelf kritische vragen

Voordat je de knoop doorhakt is het goed om jezelf een aantal kritische vragen te stellen, zegt Gertjan Tommel, arbeidsvoorwaardencoördinator bij vakbond De Unie. "Voordat je begint met een cursus of opleidingstraject moet je eerst het antwoord weten op de vraag: waarom wil ik dit eigenlijk doen?", aldus Tommel. "Heb je een duidelijk doel dat je over een aantal jaren in je carrière gehaald wilt hebben en past die ambitie ook binnen het bedrijf waar je werkt? Als dat zo is, dan kun je mooie win-win's creëren."

"Het komt wel eens voor dat iemand wil bijleren omdat deze een negatieve beoordeling heeft gehad van een leidinggevende. Dan moet je jezelf eerst afvragen: zit ik zelf eigenlijk nog wel lekker op mijn plek of wil ik iets anders doen? Je kunt het gesprek met je werkgever pas aangaan wanneer je zelf het antwoord weet op die vraag. Het is goed om hierbij hulp te vragen aan je vrienden en familie. Die kennen je vaak het beste."

Tip 3: Neem de regie in handen tijdens het gesprek met je werkgever

Tijdens een gesprek met je werkgever komt dat verhaal goed van pas, zegt coach en gespreksbegeleider Ingrid Bannink-van Doorn. "Neem je werkgever mee in je verhaal en laat diegene merken dat je jouw ontwikkeling serieus neemt", vertelt ze. "Leg uit welke vaardigheden je wilt ontwikkelen of tegen welke zaken je aanloopt, waar een cursus of workshop je bij zou kunnen helpen. Verwoord op een rustige manier wat je wilt bereiken en probeer niet in één keer alle argumenten over iemand heen te strooien."

“Ergens moet je tijd creëren om zo’n cursus te gaan doen. Dat is iets dat vaak over het hoofd gezien wordt.” Gertjan Tommel, De Unie

Een jaargesprek is een goed moment om de vraag op tafel te leggen, zegt Tommel. "Daarin bespreek je al hoe jullie het vorige jaar beleefd hebben en op welke manieren je je verder wilt ontwikkelen. Je werkgever heeft dan als het goed is ook ruim de tijd voor vragen en overleg."

Tip 4: Praat over tijd

"Tot slot is mijn belangrijkste tip dat je goed met je werkgever moet overleggen over de tijd die je aan je ontwikkeling mag besteden", aldus Tommel. "Het geld is vaak al geregeld, maar de werkuren die je in de ontwikkeling mag steken staan meestal nog niet vast." Dat is iets dat Tommel vaak mis ziet gaan. "Alle ballen in de lucht houden is gewoon heftig", zegt hij. "Ergens moet je tijd creëren om zo'n cursus te gaan doen. Dat is iets dat vaak over het hoofd gezien wordt."