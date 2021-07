Je hebt na goed zoeken een nieuwe baan gevonden en je potentiële werkgever nodigt je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Maar die vraagt je een recent loonstrookje mee te nemen. "Dat is normaal binnen onze organisatie", krijg je dan te horen. Veel sollicitanten krijgen dit verzoek, maar mag een werkgever dit wel vragen?

Het is niet de standaard, maar het komt wel met regelmaat voor: werkgevers die om een recente salarisstrook vragen. De potentiële werkgever kan op basis van een loonstrook een salarisvoorstel doen, maar veel werknemers willen bij een nieuwe baan graag meer verdienen dan bij hun vorige. Is het daarom slim om je salarisstrookje te laten zien bij een sollicitatie?

Mag het?

"Het mag in ieder geval altijd", zegt sollicitatie-expert Aaltje Vincent. "Het is niet verboden. Maar of het goed is om te doen, is iets anders." Vincent zelf is er namelijk fel op tegen. "Je hebt helemaal niets te maken met iemands vorige salaris, dat is irrelevant. Je verdient een salaris dat hoort bij het nieuwe werk."

Diana van Asten, expert op het gebied van hr, vindt ook dat vragen mag. "Ik vind het als werkgever alleen niet heel sterk staan, omdat je naar de sollicitant toe ook uitstraalt dat je het zelf ook niet zo goed weet, tenzij je zegt dat je simpelweg niet gelooft wat de potentiële nieuwe werknemer zegt." Kortom, het is geen goede uitgangssituatie om een loonstrook te vragen, vindt Van Asten. "Een werkgever moet vooraf bedenken wat een kandidaat verdient, dat hoort bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek."

Moet het?

Het antwoord op de vraag of je als werknemer een oud loonstrookje moet laten zien, is volgens Vincent en Van Asten nee. "Ik denk dat je er als werknemer vooral rekening mee moet houden dat ze die vraag kúnnen stellen. Als je zegt dat je bij je vorige werkgever 500 euro meer verdiende dan daadwerkelijk het geval was, kun je door de mand vallen", zegt Van Asten.

“Blijf erop hameren dat je in gesprek wil gaan over het nieuwe werk en jouw toegevoegde waarde daarin.” Aaltje Vincent, sollicitatie-expert

Volgens Vincent vragen werkgevers naar een salarisstrook omdat ze niet te veel willen betalen. "Ook niet ten opzichte van hun huidige werknemers." Vincent noemt het oude salaris irrelevant, omdat er naast het brutosalaris ook nog de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. "Denk aan mogelijke studies en opleidingen, een auto van de zaak. Dat valt allemaal onder een beloning. Tussen die voorwaarden kan zo veel verschil zitten."

Hoe ga je ermee om?

Wat nou als je liever geen oud loonstrookje opstuurt? "Dan zou ik ervoor zorgen dat je verhaal eromheen sterk genoeg is", aldus Van Asten. "Zodat een potentiële nieuwe werkgever er niet naar hóéft te vragen."

Vincent raadt aan om eerst te vragen naar hoe de nieuwe werkgever jou gaat waarderen. "Blijf erop hameren dat je in gesprek wil gaan over het nieuwe werk en jouw toegevoegde waarde daarin", vertelt ze. "Uiteindelijk is het een afweging: als de werkgever erop blijft staan en je wil dat werk graag, zal je uiteindelijk een loonstrook geven."

Maar dat betekent nog niet dat dat salaris het uitgangspunt is. "Je moet blijven praten over jouw waardering en wat jij toevoegt aan het bedrijf. Je hebt je als werknemer ontwikkeld ten opzichte van je nieuwe baan, je vakmanschap is beter geworden en je hebt meer ervaring. Dat moet het uitgangspunt zijn."