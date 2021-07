In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter?

Wie: Michel Stahlberg

Michel Stahlberg Functie: Operations manager, Leisure manager bij Center Parcs De Eemhof

Operations manager, Leisure manager bij Center Parcs De Eemhof Leukste aan het werk: het vermaken van gasten, van jong tot oud

Michel Stahlberg zit er stralend bij: zijn favoriete seizoen staat op het punt van losbarsten. "Ik kan niet wachten tot de boel gaat draaien." In de zomerperiode heeft vakantiepark De Eemhof in Zeewolde, onderdeel van Center Parcs, dagelijks ruim drieduizend gasten rondlopen.

“Als ik in het weekend werk, neem ik mijn gezin gewoon mee naar de activiteiten op het park.” Michel Stahlberg, Leisure manager bij Center Parcs De Eemhof

Vanwege de coronamaatregelen mag nog niet alles open en kunnen grote shows bijvoorbeeld helaas niet doorgaan. Gelukkig mogen er al wel tegelijkertijd zevenhonderd gasten naar zwembad Aqua Mundo. "En we hebben hotspots gemaakt voor de gasten, voor extra vermaak. Hier kunnen mensen bijvoorbeeld loungen." Voor de kleine gasten is er een heus timmerdorp opgetuigd door het leisureteam, waar kinderen gratis kunnen timmeren en bouwen. "Sommigen maken de prachtigste bouwwerken."

Het team van Stahlberg zet in tijden van aanpassen aan de situatie graag een stapje extra. Zo is er ook een stormbaan geregeld van 50 meter lang, met schuim, water en zelfs een tobbedansbaan. "Mijn jongste van negen jaar mocht afgelopen weekend mee en vond het geweldig. Ik vind het ontzettend mooi om al die blije kinderen te zien." Ook de volwassen gasten moeten zich kunnen vermaken, zegt Stahlberg. "Dus je kunt hier van alles, van boogschieten tot laserbattles en klimmen op de klimwand. In totaal zijn er 74 verschillende activiteiten voor alle leeftijden."

Werk gaat altijd door

In de zomer is het elke dag alle hens aan dek op De Eemhof. "De weekenden zitten heel het jaar door vol. In de zomer is dat iedere dag voor ruim twee maanden. Je moet dan altijd scherp zijn." Stahlberg zorgt ervoor dat zijn team altijd fris en fruitig is. "Je moet een leisureteam hebben met goed getrainde mensen die graag met en voor mensen werken. Dat moet in je DNA zitten."

Maar het belangrijkste is dat ze met plezier naar hun werk gaan, zegt Stahlberg, want anders kun je gasten ook geen leuke dag bezorgen. "Ik maak in de zomer heel lange dagen, maar vind dat niet erg omdat ik mijn werk heel leuk vind."

Wordt Stahlberg dan nooit jaloers van de mensen die wél vakantie vieren in de zomer terwijl hij zich een slag in de rondte werkt? "Soms wel, maar dat is vooral als ik administratieve taken moet doen. Verder heb ik daar geen last van, deze periode vind ik juist het leukst. Hoe gaaf is het om mensen een leuke vakantietijd te bezorgen?"

De leisuremanager weet ook wel dat ook hij zijn rust moet pakken, maar eigenlijk stopt het werk nooit. "We zitten heel het jaar op een geweldige trein waar de ballonnen aan alle kanten uitsteken. Ook als het rustiger is, bijvoorbeeld tijdens de minder drukke midweken in het naseizoen, zijn we volle bak bezig met de volgende zomer. Het gaat 365 dagen per jaar door."

Kinderen zijn opgegroeid met vakantiepark

Dan is er ook nog het gezinsleven. Het is schipperen in huize Stahlberg. Zijn vrouw werkt ook fulltime en heeft een veeleisende functie in de e-commerce. "Dat vraagt om afstemming en je moet veel voor elkaar over hebben. We doen allebei evenveel in het huishouden. Dat is in de zomer alleen wat anders. Maar als ik in het weekend werk, neem ik mijn gezin gewoon mee naar de activiteiten op het park. Ik wil mijn gezin graag laten zien hoe mooi mijn werk is."

Bij zijn oudste dochter van zestien jaar heeft dat in ieder geval al zijn vruchten afgeworpen: ze werkt sinds kort in het kidsclubteam. "Straks wordt ze onderdeel van het entertainmentteam, ze kan heel mooi zingen. Daar word ik heel trots van."